Города Круглый стол «Развитие рынка композитных материалов» В рамках 10-й международной специализированной выставки «Композит-Экспо» (http://www.composite-expo.ru/) с 11:00 до 13:00 1 марта 2017 года пройдет круглый стол на тему «Развитие рынка композитных материалов в Московской области», на котором будет рассмотрен проект региональной программы «Применение композитных материалов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунальном хозяйстве, физкультуры и спорта на 2017 – 2020 годы». Для участия приглашаются заинтересованные предприятия, производящие композитные материалы. Для участия приглашаются заинтересованные предприятия, производящие композитные материалы. Для получения дополнительной информации просьба обращаться к ответственному исполнителю – Сидоруку Юрию Анатольевичу, тел.: + 7 (962) 953-41-10, + 7 (496) 602-06-04 доб. 4-08-56, а также в случае Вашего участия в данном мероприятии просьба проинформировать Управление инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны по электронному адресу: uii@godubna.ru.



Для получения дополнительной информации просьба обращаться к ответственному исполнителю – Сидоруку Юрию Анатольевичу, тел.: + 7 (962) 953-41-10, + 7 (496) 602-06-04 доб. 4-08-56, а также в случае Вашего участия в данном мероприятии просьба проинформировать Управление инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны по электронному адресу: uii@godubna.ru. В Мой Мир Share