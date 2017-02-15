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Круглый стол «Развитие рынка композитных материалов» 
В рамках 10-й международной специализированной выставки «Композит-Экспо» (http://www.composite-expo.ru/) с 11:00 до 13:00 1 марта 2017 года пройдет круглый стол на тему «Развитие рынка композитных материалов в Московской области», на котором будет рассмотрен проект региональной программы «Применение композитных материалов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунальном хозяйстве, физкультуры и спорта на 2017 – 2020 годы».

Для участия приглашаются заинтересованные предприятия, производящие композитные материалы.

Для получения дополнительной информации просьба обращаться к ответственному исполнителю – Сидоруку Юрию Анатольевичу, тел.: + 7 (962) 953-41-10, + 7 (496) 602-06-04 доб. 4-08-56, а также в случае Вашего участия в данном мероприятии просьба проинформировать Управление инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны по электронному адресу: uii@godubna.ru.

15-02-2017
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