Города Главное управление «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает - в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации в реестр лицензий Московской области внесены дополнительные сведения об управлении Управляющими компаниями (лицензиатами) многоквартирными домами, расположенным на территории города Дубны Московской области по адресам: ООО "Регстрой-Сервис" (номер лицензии 050000445, ИНН 5010049445): г. Дубна, проспект Боголюбова, дом 15

г. Дубна, ул. Мира, дом 2/13

г. Дубна, ул. Правды, дом 29

г. Дубна, ул. Строителей, дом 6 ООО "УК "Дубна" (номер лицензии 050000626, ИНН 5078021446): г. Дубна, Хлебозаводской пер, дом 29

(номер лицензии 050000445, ИНН 5010049445):(номер лицензии 050000626, ИНН 5078021446): В Мой Мир Share