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Главное управление «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает 
- в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации в реестр лицензий Московской области внесены дополнительные сведения об управлении Управляющими компаниями (лицензиатами) многоквартирными домами, расположенным на территории города Дубны Московской области по адресам:

ООО "Регстрой-Сервис" (номер лицензии 050000445, ИНН 5010049445):

    г. Дубна, проспект Боголюбова, дом 15
    г. Дубна, ул. Мира, дом 2/13
    г. Дубна, ул. Правды, дом 29
    г. Дубна, ул. Строителей, дом 6
ООО "УК "Дубна" (номер лицензии 050000626, ИНН 5078021446):
    г. Дубна, Хлебозаводской пер, дом 29
13-03-2017
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