Главное управление «Государственная Жилищная инспекция Московской области» сообщает
- в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации в реестр лицензий Московской области внесены дополнительные сведения об управлении Управляющими компаниями (лицензиатами) многоквартирными домами, расположенным на территории города Дубны Московской области по адресам:
ООО "Регстрой-Сервис"
(номер лицензии 050000445, ИНН 5010049445):
г. Дубна, проспект Боголюбова, дом 15
ООО "УК "Дубна"
г. Дубна, ул. Мира, дом 2/13
г. Дубна, ул. Правды, дом 29
г. Дубна, ул. Строителей, дом 6
(номер лицензии 050000626, ИНН 5078021446):
г. Дубна, Хлебозаводской пер, дом 29
13-03-2017