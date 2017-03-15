Города Некролог Игорь Симонович Бершанский

10.02.1938 г. – 14.03.2017 г 10.02.1938 г. – 14.03.2017 г Администрация города Дубны, Государственный университет «Дубна» и кафедра физического воспитания с глубоким прискорбием сообщают о кончине заведующего кафедрой физического воспитания Бершанского Игоря Симоновича и выражают глубокие соболезнования родным и близким Игорь Симонович был Человеком и Гражданином с большой буквы, тренером и учителем от Бога, прекрасным мужем, отцом, дедушкой, примером для всех. Строительство спорткомплекса «Олимп» – гордости университета – во многом состоялось благодаря незаурядным личным качествам Игоря Симоновича, его энергии и настойчивости. Вклад Игоря Симоновича Бершанского в развитие и организацию спорта нашего университета и Дубны бесценен, а его уход невосполним. Строительство спорткомплекса «Олимп» – гордости университета – во многом состоялось благодаря незаурядным личным качествам Игоря Симоновича, его энергии и настойчивости. Вклад Игоря Симоновича Бершанского в развитие и организацию спорта нашего университета и Дубны бесценен, а его уход невосполним. Прощание с Игорем Симоновичем Бершанским состоится 16 марта с 12:00 до 13:00 в ДК «Мир». Прощание с Игорем Симоновичем Бершанским состоится Будем помнить всегда, как ежедневно на исходе дня в фойе «ОЛИМПА» на прощанье раздается его громогласное: «Всем спасибо!» Будем помнить всегда, как ежедневно на исходе дня в фойе «ОЛИМПА» на прощанье раздается его громогласное: «Всем спасибо!» На 80-м году жизни скончался Бершанский Игорь Симонович – заведующий кафедрой физического воспитания государственного университета «Дубна». На 80-м году жизни скончался Бершанский Игорь Симонович – заведующий кафедрой физического воспитания государственного университета «Дубна». Игорь Симонович стоял у самых истоков не только создания культуры физического воспитания в вузе, но и был самым ярким, энергичным пропагандистом массового спорта и здорового образа жизни в молодёжной среде города Дубны. Автор уникальных методик обучения плаванию в детских садах и школах города, сумевший тысячам юных дубненцев привить любовь к спорту. Игорь Симонович стоял у самых истоков не только создания культуры физического воспитания в вузе, но и был самым ярким, энергичным пропагандистом массового спорта и здорового образа жизни в молодёжной среде города Дубны. Автор уникальных методик обучения плаванию в детских садах и школах города, сумевший тысячам юных дубненцев привить любовь к спорту. Закончив в 1964 г. школу тренеров государственного центрального ордена Ленина Института физической культуры, он не останавливается в своём развитии, в 1988 г. завершает обучение в Московском областном институте физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», принимает самое активное участие в создании для сборной команды Советского Союза плавательного центра «Дубна», который и возглавил вплоть до 1981 г. По результатам своей активной работы он становится членом Федерации плавания РСФСР. Закончив в 1964 г. школу тренеров государственного центрального ордена Ленина Института физической культуры, он не останавливается в своём развитии, в 1988 г. завершает обучение в Московском областном институте физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт», принимает самое активное участие в создании для сборной команды Советского Союза плавательного центра «Дубна», который и возглавил вплоть до 1981 г. По результатам своей активной работы он становится членом Федерации плавания РСФСР. Им подготовлено 15 мастеров спорта, более 50 кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники в разное время становились победителями первенств России среди школьников, победителями и призерами первенств СССР «Веселый дельфин», призерами чемпионатов СССР, призерами международных соревнований. В их числе финалисты Олимпийских игр 1980 г. Оксана Комисарова и Елена Иванова, победительница Кубка мира в эстафетном плавании Аня Савина, а также победительница Всемирных студенческих игр, неоднократная чемпионка СССР Ирина Ларичева. Им подготовлено 15 мастеров спорта, более 50 кандидатов в мастера спорта. Его воспитанники в разное время становились победителями первенств России среди школьников, победителями и призерами первенств СССР «Веселый дельфин», призерами чемпионатов СССР, призерами международных соревнований. В их числе финалисты Олимпийских игр 1980 г. Оксана Комисарова и Елена Иванова, победительница Кубка мира в эстафетном плавании Аня Савина, а также победительница Всемирных студенческих игр, неоднократная чемпионка СССР Ирина Ларичева. В 1994 году Игорь Симонович создаёт кафедру физического воспитания государственного университета «Дубна» и становится ее бессменным руководителем. В 2007 году ему присваивается учёное звание доцента по кафедре физического воспитания. Беспокойный, яркий, ответственный за все, что происходит вокруг него, Игорь Симонович зажигает руководство вуза, города, области, партии «Единая Россия» идеей строительства в вузе Дворца спорта. Только ему было под силу держать в поле зрения весь процесс проектирования и строительства такого сложного комплекса. Спорить, требовать и добиваться внесения важных изменений. Сегодня просторный и светлый Дворец спорта «Олимп», которого нет даже во многих федеральных вузах, открыт для всех желающих и являет собой памятник трудолюбию, огромной любви к людям и ответственного подхода к любым задачам Бершанского Игоря Симоновича. В 1994 году Игорь Симонович создаёт кафедру физического воспитания государственного университета «Дубна» и становится ее бессменным руководителем. В 2007 году ему присваивается учёное звание доцента по кафедре физического воспитания. Беспокойный, яркий, ответственный за все, что происходит вокруг него, Игорь Симонович зажигает руководство вуза, города, области, партии «Единая Россия» идеей строительства в вузе Дворца спорта. Только ему было под силу держать в поле зрения весь процесс проектирования и строительства такого сложного комплекса. Спорить, требовать и добиваться внесения важных изменений. Сегодня просторный и светлый Дворец спорта «Олимп», которого нет даже во многих федеральных вузах, открыт для всех желающих и являет собой памятник трудолюбию, огромной любви к людям и ответственного подхода к любым задачам Бершанского Игоря Симоновича. Игорь Симонович награждён медалями:«Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный работник образования Московской области»,«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», почётными знаками: «Отличник физической культуры и спорта», «За трудовую доблесть» (Московская областная дума), «За заслуги перед городом Дубной», имеет звание почётного работника высшего профессионального образования РФ». Игорь Симонович награждён медалями:«Заслуженный работник физической культуры РФ», «Заслуженный работник образования Московской области»,«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», почётными знаками: «Отличник физической культуры и спорта», «За трудовую доблесть» (Московская областная дума), «За заслуги перед городом Дубной», имеет звание почётного работника высшего профессионального образования РФ».

Игорь Симонович на протяжение 10 лет являлся Советников Главы города по вопросам физической культуры и спорта. Игорь Симонович на протяжение 10 лет являлся Советников Главы города по вопросам физической культуры и спорта. До последних дней был членом Общественной палаты города Дубны. До последних дней был членом Общественной палаты города Дубны. Светлая память об Игоре Симоновиче Бершанском навсегда останется в сердцах всех, кто с ним общался, а его жизненный путь будет ярким примером для коллег и молодежи. Светлая память об Игоре Симоновиче Бершанском навсегда останется в сердцах всех, кто с ним общался, а его жизненный путь будет ярким примером для коллег и молодежи.



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