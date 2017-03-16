С 1 июня 2015 года на территории Московской области введена в эксплуатацию система вызовов экстренных оперативных служб по Единому номеру 112
К экстренным оперативным службам относятся:
- пожарная служба 01
- полиция 02
- скорая медицинская помощь 03
- газовая аварийная служба 04
Убедительная просьба к жителям города звонить по единому номеру 112 только в случае необходимости оказания помощи указанных служб и их немедленного реагирования.
Позвонить можно:
- со стационарного телефона
- из таксофона (бесплатно)
- с мобильного телефона (бесплатно, и даже при отсутствии сим-карты)
На Единый номер 112 не принимаются следующие вызовы граждан:
- получение справочной информации
- сброшенные звонившим
- из хулиганских побуждений
- не относящиеся к вызовам экстренных служб
Поступившие от заявителей хулиганские вызовы на Единый номер 112 регистрируются оператором системы 112 и направляются в ОМВД России по городскому округу Дубны для привлечения к административной ответственности.
При звонке на Единый номер 112 необходимо четко, и, по возможности, кратко сообщить оператору:
- что случилось?
- с кем случилось?
- где это случилось?
После того, как оператор системы 112 получит основную информацию, сообщите свои фамилию, имя, отчество.
Звоните на Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 и мы придем к вам на помощь.
Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Дубны»
16-03-2017