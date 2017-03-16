Уважаемые жители Дубны!

С 1 июня 2015 года на территории Московской области введена в эксплуатацию система вызовов экстренных оперативных служб по Единому номеру 112

- пожарная служба 01

- полиция 02

- скорая медицинская помощь 03

- газовая аварийная служба 04

К экстренным оперативным службам относятся:Убедительная просьба к жителям города звонить по единому номеру 112 только в случае необходимости оказания помощи указанных служб и их немедленного реагирования.

- со стационарного телефона

- из таксофона (бесплатно)

- с мобильного телефона (бесплатно, и даже при отсутствии сим-карты)

- получение справочной информации

- сброшенные звонившим

- из хулиганских побуждений

- не относящиеся к вызовам экстренных служб

Позвонить можно:На Единый номер 112 не принимаются следующие вызовы граждан:Поступившие от заявителей хулиганские вызовы на Единый номер 112 регистрируются оператором системы 112 и направляются в ОМВД России по городскому округу Дубны для привлечения к административной ответственности.

- что случилось?

- с кем случилось?

- где это случилось?

При звонке на Единый номер 112 необходимо четко, и, по возможности, кратко сообщить оператору:После того, как оператор системы 112 получит основную информацию, сообщите свои фамилию, имя, отчество.

Звоните на Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 и мы придем к вам на помощь.

Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Дубны»