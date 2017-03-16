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Уважаемые жители Дубны! 
С 1 июня 2015 года на территории Московской области введена в эксплуатацию система вызовов экстренных оперативных служб по Единому номеру 112

К экстренным оперативным службам относятся:

    - пожарная служба 01
    - полиция 02
    - скорая медицинская помощь 03
    - газовая аварийная служба 04
Убедительная просьба к жителям города звонить по единому номеру 112 только в случае необходимости оказания помощи указанных служб и их немедленного реагирования.

Позвонить можно:

    - со стационарного телефона
    - из таксофона (бесплатно)
    - с мобильного телефона (бесплатно, и даже при отсутствии сим-карты)
На Единый номер 112 не принимаются следующие вызовы граждан:
    - получение справочной информации
    - сброшенные звонившим
    - из хулиганских побуждений
    - не относящиеся к вызовам экстренных служб
Поступившие от заявителей хулиганские вызовы на Единый номер 112 регистрируются оператором системы 112 и направляются в ОМВД России по городскому округу Дубны для привлечения к административной ответственности.

При звонке на Единый номер 112 необходимо четко, и, по возможности, кратко сообщить оператору:

    - что случилось?
    - с кем случилось?
    - где это случилось?
После того, как оператор системы 112 получит основную информацию, сообщите свои фамилию, имя, отчество.

Звоните на Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 и мы придем к вам на помощь.

Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Дубны»

16-03-2017
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