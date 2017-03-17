Дубнеская фирма «Ивекта» продвигает продукцию «АвтоВАЗа» на кубинский рынок

Член ТПП г.Дубны компания «Ивекта» успешно способствует развитию российско-кубинских торгово-экономических связей. После прошедшей в начале ноября 2016г. 34-ой Международной межотраслевой Гаванской выставки-ярмарки FIHAV-2016, на которой «Ивекта» впервые представила новинку продукции «АвтоВАЗа» седан Lada Vesta, активно начали развиваться процессы возврата «АвтоВАЗа» на кубинский рынок.

По информации ТАСС президент автоконцерна «АвтоВАЗа» Николя Мор на презентации компании в Гаване сообщил, что пробная партия должна «проверить реакцию рынка». По его словам, идет речь о 2-х моделях – Vesta и Largus. Планируется, что первые партии авто будут привезены на Кубу уже в конце весеннего периода. И если кубинские власти захотят покупать автомобили «АвтоВАЗа», то договор на их поставку может быть подписан в следующем 2018 году.

До этого момента Российская Федерация последний раз поставляла автомобили на остров 12 лет назад. По утверждению руководителя «АвтоВАЗа», компания хочет вернуться на кубинский рынок после 12-летнего перерыва.

Как проинформировал ТАСС торговый представитель России в Республике Куба Александр Богатырь, кубинцы заинтересованы в длинных кредитах. По его словам, перспективы у «АвтоВАЗа» отличные. На автомобильном рынке Кубы в скором времени может появиться русский автомобиль Лада. Каждый год Куба импортирует около 3 тысяч легковых авто. Обкатывать их будут таксомоторные, прокатные и туристические компании.

«Идет постепенная работа по возврату «АвтоВАЗа» на Кубу, - указал Марат Габитов, коммерческий руководитель компании «Ивекта», которая является представителем «АвтоВАЗа» на Кубе.

На снимках:1. Компания «Ивекта» представляет автомобиль Lada Vesta на 34-ой Международной межотраслевой Гаванской выставке-ярмарке FIHAV-2016 (ноябрь 2016г.)2. Стенд компании «Ивекта» на 34-ой Международной межотраслевой Гаванской выставке-ярмарке FIHAV-2016 (ноябрь 2016г.)

В статье использованы материалы информационного агентства ТАСС и информация коммерческого директора компании «Ивекта» М.Габитова.