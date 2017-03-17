Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

14 марта 2017 года состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дубны. Обсуждалась паводковая обстановка и меры по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2017 году на территории города. Принято решение о создании штаба по выполнению противопаводковых мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Дубны.

Зоной возможного подтопления при неблагоприятном развитии паводковой обстановки определяется: Левобережный участок территории города, расположенный южнее Южной канавы, ограниченный ул. Жуковского, Орджоникидзе, Урицкого, Володарского, Ленина, Спортивная, Школьный проезд. Всего в зону подтопления могут попасть до 12 частных жилых домов с населением до 37 человек и два садоводческих товарищества “Заря-1”, “Заря-2”.