Поздравления городскому архиву Дубны

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко побывала 13 марта в Архивном отделе администрации г. Дубны и поздравила его сотрудников с профессиональным праздником - Днем архивов - и очередной победой в конкурсе «Лучший муниципальный архив Московской области».

Архив в Дубне существует более 50 лет, с 2009 года его возглавляет Ольга Николаевна Карягина. Во время небольшой экскурсии по кабинетам и фондам она показала, как обустроены два хранилища документов с десятками тысяч единиц постоянного и долговременного хранения, рассказала, какие запросы чаще всего поступают и с каким объемом задач приходится справляться этому небольшому - всего четыре сотрудника, но дружному коллективу.

Архивный отдел Дубны ежегодно становится победителем регионального конкурса муниципальных архивов в разных номинациях и даже занял первое место во всероссийском конкурсе среди территорий Центрального федерального округа. А в этом году был признан абсолютным победителем за последние пять лет и назван лучшим муниципальным архивом Московской области в 2012-2016 гг.

Марина Владимировна поблагодарила этот замечательный коллектив и его руководителя за душевное отношение к людям, грамотный, ответственный подход к своей работе и высокий профессионализм.