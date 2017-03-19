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Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! 
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание являются одними из самых сложных отраслей городского хозяйства.

Своим ежедневным трудом вы создаете основу для достойной жизни в нашем городе, выполняете значимую, ответственную работу по улучшению быта дубненцев.
От вашего профессионализма зависит тепло и уют наших домов.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия.

С уважением,

Глава города Дубны В.Б. Мухин
Руководитель Администрации города Дубны А.А. Усов
Заместитель Руководителя Администрации
города Дубны М. Н. Данилов

19-03-2017
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