Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание являются одними из самых сложных отраслей городского хозяйства.
Своим ежедневным трудом вы создаете основу для достойной жизни в нашем городе, выполняете значимую, ответственную работу по улучшению быта дубненцев.
От вашего профессионализма зависит тепло и уют наших домов.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия.
С уважением,
Глава города Дубны В.Б. Мухин
Руководитель Администрации города Дубны А.А. Усов
Заместитель Руководителя Администрации
города Дубны М. Н. Данилов
19-03-2017