Города Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства! Дорогие ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание являются одними из самых сложных отраслей городского хозяйства. Жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание являются одними из самых сложных отраслей городского хозяйства. Своим ежедневным трудом вы создаете основу для достойной жизни в нашем городе, выполняете значимую, ответственную работу по улучшению быта дубненцев.

От вашего профессионализма зависит тепло и уют наших домов. Своим ежедневным трудом вы создаете основу для достойной жизни в нашем городе, выполняете значимую, ответственную работу по улучшению быта дубненцев.От вашего профессионализма зависит тепло и уют наших домов. Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия. Искренне желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного благополучия. С уважением, С уважением, Глава города Дубны В.Б. Мухин

Руководитель Администрации города Дубны А.А. Усов

Заместитель Руководителя Администрации

города Дубны М. Н. Данилов



Глава города Дубны В.Б. МухинРуководитель Администрации города Дубны А.А. УсовЗаместитель Руководителя Администрациигорода Дубны М. Н. Данилов В Мой Мир Share