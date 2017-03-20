Капремонт-2017 в Дубне: адреса и виды работ

В 2017 году в программу капитального ремонта в Дубне вошли 35 домов. Стоимость работ – более 120 млн рублей.

В двух домах по программе капремонта заменят лифты, а в 33 домах проведут масштабные работы: ремонт кровли, – замена коммуникаций и ремонт фасадов – на сумму 124 738 980 рублей. Средства на капремонт поступят из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. На сайте Фонда размещена интерактивная карта домов, подлежащих капремонту в 2017-2019 годах, где можно найти свой дом и увидеть полную информацию: виды работ, их стоимость и т. д.

На Большой Волге в программу вошли 8 домов, на Черной Речке – 1, в левобережье – 16 и институтской части города – 10. В основном, это здания 50-60-х годов постройки.