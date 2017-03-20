Города Заседание Инвестиционного совета Дубны 21 марта в 16:00 в зале заседаний Совета депутатов Дубны пройдет заседание Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства. В заседании Инвестиционного совета примут участие – председатель Инвестиционного совета, Глава города Дубны В. Б. Мухин; заместитель председателя Инвестиционного совета, руководитель Администрации Дубны А. А. Усов; президент Торгово-промышленной Палаты Дубны В. Н. Бобров; руководство ОЭЗ «Дубна»; директора крупных компаний города; представители Сбербанка РФ. В заседании Инвестиционного совета примут участие – председатель Инвестиционного совета, Глава города Дубны В. Б. Мухин; заместитель председателя Инвестиционного совета, руководитель Администрации Дубны А. А. Усов; президент Торгово-промышленной Палаты Дубны В. Н. Бобров; руководство ОЭЗ «Дубна»; директора крупных компаний города; представители Сбербанка РФ. Среди основных вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Совета, значатся следующие: о ходе строительства мостового перехода через р. Волгу, об изменениях в порядке размещения нестационарных торговых объектов в г. Дубне, о размещении завода по производству лакокрасочных материалов на территории ОЭЗ ТВТ «Дубна».



Среди основных вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Совета, значатся следующие: о ходе строительства мостового перехода через р. Волгу, об изменениях в порядке размещения нестационарных торговых объектов в г. Дубне, о размещении завода по производству лакокрасочных материалов на территории ОЭЗ ТВТ «Дубна». В Мой Мир Share