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Заседание Инвестиционного совета Дубны 
21 марта в 16:00 в зале заседаний Совета депутатов Дубны пройдет заседание Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства.

В заседании Инвестиционного совета примут участие – председатель Инвестиционного совета, Глава города Дубны В. Б. Мухин; заместитель председателя Инвестиционного совета, руководитель Администрации Дубны А. А. Усов; президент Торгово-промышленной Палаты Дубны В. Н. Бобров; руководство ОЭЗ «Дубна»; директора крупных компаний города; представители Сбербанка РФ.

Среди основных вопросов, планируемых к рассмотрению на заседании Совета, значатся следующие: о ходе строительства мостового перехода через р. Волгу, об изменениях в порядке размещения нестационарных торговых объектов в г. Дубне, о размещении завода по производству лакокрасочных материалов на территории ОЭЗ ТВТ «Дубна».

20-03-2017
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