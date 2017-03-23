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Уважаемые жители и гости города! 
В связи с значительным повышением температуры окружающего воздуха прочность льда на водоёмах резко уменьшилась.

Выход на лед опасен для жизни!

23-03-2017




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