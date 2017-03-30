Некролог

Рудковская Галина Васильевна

18.06.1936 г. - 29.03.2017 г.

На 81 году жизни после продолжительной болезни от нас ушла Рудковская Галина Васильевна. С 1972 г.по 2007 г. год она возглавляла СДЮСШОР на посту директора школы, а так же была тренером-преподавателем, воспитав не одно поколение волейболистов.

Ее воспитанники были неоднократными победителями первенств Московской области и России. За высокие заслуги в работе имела следующие награды:

Знак губернатора Московской области «Во славу спорта», медаль «В память 850 летия Москвы», диплом лауреата премии губернатора Московской области, грамоты Московской областной федерации волейбола «За большой вклад в развитие волейбола Московской области» и за призовые места в соревнованиях различного ранга, почетные грамоты Главы города Дубны за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие города, медали «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», «Ветеран труда».

Вечная память о ней навсегда останется в наших сердцах!

Прощание с Рудковской Галиной Васильевной состоитсяв здании городского морга ( левый берег)