Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Некролог 

Рудковская Галина Васильевна
18.06.1936 г. - 29.03.2017 г.

На 81 году жизни после продолжительной болезни от нас ушла Рудковская Галина Васильевна. С 1972 г.по 2007 г. год она возглавляла СДЮСШОР на посту директора школы, а так же была тренером-преподавателем, воспитав не одно поколение волейболистов.

Ее воспитанники были неоднократными победителями первенств Московской области и России. За высокие заслуги в работе имела следующие награды:

Знак губернатора Московской области «Во славу спорта», медаль «В память 850 летия Москвы», диплом лауреата премии губернатора Московской области, грамоты Московской областной федерации волейбола «За большой вклад в развитие волейбола Московской области» и за призовые места в соревнованиях различного ранга, почетные грамоты Главы города Дубны за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие города, медали «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», «Ветеран труда».

Вечная память о ней навсегда останется в наших сердцах!

Прощание с Рудковской Галиной Васильевной состоится 31.03.2017 г. с 13.00 до 14.00 в здании городского морга ( левый берег)

30-03-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Правобережная и левобережная площадки




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru