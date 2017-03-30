Новые возможности для женщин в бизнесе и трудоустройстве

Новые возможности открываются для женщин для создания собственного бизнеса либо успешного трудоустройства в связи с реализацией проекта «Женщина в новой профессии. Всегда возможно стать успешной». При реализации данного проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ». В связи с этим участие в проекте для женщин бесплатное.

Целью проекта является консультационная, методическая и образовательная поддержка безработных и иных слабо защищенных в социальном плане женщин, например женщин имеющих малолетних детей или детей-инвалидов, многодетных матерей и других категорий женщин, через образовательные программы профессиональной переподготовки для получения профессий, востребованных на рынке труда.

Реализацию проекта в период с марта по сентябрь 2017г. на средства гранта осуществляет Международный институт менеджмента объединений предпринимателей (АНО ДПО «МИМОП» ТПП РФ).

По глубокому убеждению Анны Палагиной, ректора АНО ДПО «МИМОП», доктора экономических наук, сегодняшнюю значимость этого проекта трудно переоценить.- Сокращение производства в государственном секторе, а также летаргия целого ряда традиционно «женских» отраслей обостряют проблему занятости женщин. Особенно сложно эта ситуация выглядит в депрессивных районах, связанных с остановкой градообразующих предприятий, - считает Анна Николаевна. – Поэтому наш проект направлен, в первую очередь, на решение таких задач, как снижение женской безработицы, повышение уровня их конкурентоспособности на рынке труда, оказание реальной помощи в овладении востребованными профессиями и новыми специальностями. Считаю, что наш проект также будет интересен женщинам, нацеленным на создание собственного бизнеса.

Специально для реализации основных направлений проекта МИМОП разработает 6 актуальных образовательных программ, предполагающих бесплатное дистанционно обучение. Таким образом, представительницы любых регионов страны смогут получить новые профессиональные навыки и использовать предоставленный шанс для улучшения материального и социального положения своей семьи. Немаловажно, что им дается реальная возможность воспользоваться законным правом на труд, самореализацию и свободу выбора.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА:

1. Специалист по созданию и развитию бизнеса, консультант по получению государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, эксперт в разработке и сопровождении инвестиционных проектов.2.Комплаенс-менеджер, специалист по деловой этике, ответственный за профилактику коррупционных нарушений.3.Эксперт, специалист в сфере закупок, государственном и муниципальном заказе.4.Специалист кадровой службы, в том числе по внедрению профессиональных стандартов.5. Директолог - менеджер по контекстной рекламе, оценивающий эффективность рекламной кампании в системах Яндекс и Гугл.6. SMM менеджер - специалист по комплексу мероприятий для привлечения внимания к бренду или продукту через социальные платформы в сети Интернет.

Обучение будет происходить в период с марта по сентябрь 2017г. в дистанционной форме, что также удобно для данных категорий женщин.

Право предоставления бесплатных ключей к дистанционным курсам будет передано партнерам МИМОП – региональным и муниципальным торгово-промышленным палатам, а также региональным отделениям организации «Женщины бизнеса». В Дубне партнером МИМОП является Союз «Торгово-промышленная палата города Дубны».

Таким образом, повышение квалификации и профессиональной переподготовки станет доступным и для целевой аудитории в регионах России. После изучения дистанционного курса слушатели проходят дистанционное тестирование, которое фиксирует степень усвоения полученных знаний, и получают электронный сертификат установленного образца.

Презентация проекта в формате видеоконференции, организованной МИМОП, прошла на этой неделе в Торгово-промышленной палате города Дубны. К информированию женщин о проекте подключились Дубненский центр занятости населения, предприниматель Юлия Сергеева, распространившая информацию через социальные сети.

В первом вебинаре по одной из образовательных программ, состоявшемся 30 марта, уже приняли участие 8 представительниц прекрасного пола из города Дубны, а количество записавшихся для участия в проекте уже достигло 12 человек.

На снимке: во время презентации проекта в Торгово-промышленной палате города Дубны.