Как избежать штрафов при проверках органов Госадмтехнадзора Московской области

Александр Трухин подробно остановился на основных направлениях, по которым осуществляются проверки органом Госадмтехнадзора, требованиях законодательства в области содержания территорий и объектов, предъявляемых к юридическим лицам и предпринимателям, подчеркнул открытость органов Госадмтехнадзора для консультаций предпринимателей по этим вопросам. Его выступление сопровождалось конкретными примерами из практики работы.

Несмотря на то, что плановые проверки органы Госадмтехнадзора согласовывают с органами Прокуратуры Российской Федерации и этот план проверок общедоступен и известен предпринимателям, отельная категория проверок, которая осуществляется по жалобам граждан, не требует согласования. В последнее время количество обращений граждан в органы Госадмтехнадзора значительно увеличилось, хотя штат сотрудников территориального отдела небольшой.

В качестве профилактической меры, предупреждающей возможность наложения штрафных санкций на бизнес, Александр Трухин привел опыт взаимодействия органов Госадмтехнадзора с системой торгово-промышленных палат города и ряда других общественных объединений, привлечение к работе общественных инспекторов.

Более подробную информацию о взаимодействии системы торгово-промышленных палат Московской области с территориальными органами Госадмтехнадзора в рамках программы «Общественная защита» на встрече представил руководитель отдела ТПП Московской области Александр Жильцов.

Он, в частности отметил, что организация и проведение акций общественного контроля по вопросам чистоты и порядка на объектах и прилегающих территориях предприятий в муниципальных образованиях Московской области способствовали существенному снижению штрафных санкций, налагаемых на организации и предпринимателей. Члены общественных советов при территориальных органах Госадмтехнадзора, в состав которых входят представители ТПП, внештатные инспекторы Госадмтехнадзора, представители администрации муниципального образования в ходе рейдов выявляют потенциальные нарушения и дают рекомендации предпринимателям и руководителям организаций по их устранению в разумные сроки, одновременно сообщая о размере возможных штрафных санкций за эти нарушения. Своевременно устраняя выявленные нарушения предприниматели обеспечивают себе защиту от штрафов со стороны надзорных органов.

На снимках: во время встречи предпринимателей с начальником Территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской области Александром Трухиным в ТПП г.Дубны.