Города «День леса» на территории Дубны На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с письмом Губернатора Московской области №1-13853/1 от 20.06.2012г., Организовать и провести мероприятие «День леса» на территории города Дубны Московской области: 26.05.2017г., 30.06.2017г., 28.07.2017г., 25.08.2017г., 29.09.2017г., 27.10.2017г. Организовать и провести мероприятие «День леса» на территории города Дубны Московской области: 26.05.2017г., 30.06.2017г., 28.07.2017г., 25.08.2017г., 29.09.2017г., 27.10.2017г. Управлению ЖКХиТ Администрации города совместно с управляющими компаниями, организациями, общественными организациями и жителями города организовать работу по проведению мероприятий по очистке лесов от бытового и строительного мусора. Управлению ЖКХиТ Администрации города совместно с управляющими компаниями, организациями, общественными организациями и жителями города организовать работу по проведению мероприятий по очистке лесов от бытового и строительного мусора. МАУ «Городские парки» обеспечить в соответствии с муниципальным заданием:

- Вывоз мусора с мест уборки;

- Установку информационных аншлагов, шлагбаумов. МАУ «Городские парки» обеспечить в соответствии с муниципальным заданием:- Вывоз мусора с мест уборки;- Установку информационных аншлагов, шлагбаумов. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям города обеспечить наведение чистоты, порядка на территории лесопарковых зон, прилегающих к подведомственным территориям, в соответствии с перечнем закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями по уборке в дни проведения мероприятия. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям города обеспечить наведение чистоты, порядка на территории лесопарковых зон, прилегающих к подведомственным территориям, в соответствии с перечнем закрепленных территорий за предприятиями, организациями и учреждениями по уборке в дни проведения мероприятия. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов произвести уборку территорий лесопарковых зон, прилегающих к домовладениям. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов произвести уборку территорий лесопарковых зон, прилегающих к домовладениям. Рекомендовать ОАО «ДЭП № 25» обеспечить уборку федеральной дороги (А104) и полосы отвода, проходящей по территории города Дубны. Рекомендовать ОАО «ДЭП № 25» обеспечить уборку федеральной дороги (А104) и полосы отвода, проходящей по территории города Дубны. Рекомендовать начальнику железнодорожных станций «Большая Волга» и «Дубна» обеспечить уборку территорий лесопарковых зон, прилегающих к объектам железной дороги, находящихся в черте города, в пределах установленной полосы отвода. Рекомендовать начальнику железнодорожных станций «Большая Волга» и «Дубна» обеспечить уборку территорий лесопарковых зон, прилегающих к объектам железной дороги, находящихся в черте города, в пределах установленной полосы отвода. Рекомендовать ОАО «Энергия-Тензор», ОГЭ ОИЯИ, ОАО «ПТО ГХ» привести в надлежащее состояние наземные части линейных коммуникаций, проходящих на территории лесопарковых зон, ООО «МосОблСвет» - покрасить опоры наружного освещения и ТП, стоящих на территории лесопарковых зон. Рекомендовать ОАО «Энергия-Тензор», ОГЭ ОИЯИ, ОАО «ПТО ГХ» привести в надлежащее состояние наземные части линейных коммуникаций, проходящих на территории лесопарковых зон, ООО «МосОблСвет» - покрасить опоры наружного освещения и ТП, стоящих на территории лесопарковых зон. МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области» обеспечить уборку территорий городского и загородного кладбищ, а также прилегающих к ним территорий лесопарковых зон. МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области» обеспечить уборку территорий городского и загородного кладбищ, а также прилегающих к ним территорий лесопарковых зон. Рекомендовать ООО «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» обеспечить вывоз и утилизацию несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на территориях лесопарковых зон. Рекомендовать ООО «Российско-финская компания «ЭКОСИСТЕМА» обеспечить вывоз и утилизацию несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов на территориях лесопарковых зон. Рекомендовать руководителям предприятий города: - Провести силами коллективов своих организаций уборку лесопарковых территорий, прилегающих к территориям предприятий, учреждений;

- Обеспечить вывоз мусора в день его уборки;

- Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда при проведении мероприятий по наведению чистоты и порядка. Выписка из Постановления Администрации города Дубны от 03 апреля 2017 г. Рекомендовать руководителям предприятий города:Выписка из Постановления Администрации города Дубны от 03 апреля 2017 г.

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