Города Городской форум «Управдом»

- Администрация города Дубны,

- Отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области по городу Дубне. 19 апреля 2017 года, в 15-00 в Актовом зале Администрации Дубны состоится городской форум «Управдом». Организаторы мероприятия:- Администрация города Дубны,- Отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области по городу Дубне. Участники форума: - Зам. руководителя Администрации города Дубны – Данилов М.Н.,

- Начальник Управления ЖКХ и Транспорта Администрации города Дубны – Шилин Д.В.

- Депутаты города Дубны,

- Главное управление «Государственная жилищная инспекция МО» - Хлудов С.Ю.,

- Председатель ассоциации председателей МКД г. Дубны – Гуляева Р.Ю.,

- Председатели МКД,

- Министерство ЖКХ МО,

- Министерство экологии МО,

- Фонд капитального ремонта,

- Прокуратура города Дубны МО,

- ОМВД,

- Комитет по управлению имуществом,

- Администартивно-технический надзор,

- Роспотребнадзор. Приглашенные: - Управляющие компании,

- Председатели МКД,

- Общественная палата г. Дубны,

- Телевидение,

- Газета «Вести Дубны»,

- Газета «Площадь мира»,

- Газета «Встреча»,

- Товарищества собственников жилья,

- Собственники квартир МКД,

- ООО РФК «Экосистема»,

- ИРЦ,

- МАУ «Городские парки». Вопросы Форума: 1. Корректировка отопления.

2. Вопросы экологии.

3. Капитальный ремонт.

4. Кадастровый учет.

5. Конкурсы «Лучший двор», «Лучшее озеленение» города Дубны МО.

6. Месячник благоустройства.

7. Работа с должниками.

Участники форума:Приглашенные:Вопросы Форума: В Мой Мир Share