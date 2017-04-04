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Городской форум «Управдом» 
19 апреля 2017 года, в 15-00 в Актовом зале Администрации Дубны состоится городской форум «Управдом». Организаторы мероприятия:
- Администрация города Дубны,
- Отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области по городу Дубне.

Участники форума:

    - Зам. руководителя Администрации города Дубны – Данилов М.Н.,
    - Начальник Управления ЖКХ и Транспорта Администрации города Дубны – Шилин Д.В.
    - Депутаты города Дубны,
    - Главное управление «Государственная жилищная инспекция МО» - Хлудов С.Ю.,
    - Председатель ассоциации председателей МКД г. Дубны – Гуляева Р.Ю.,
    - Председатели МКД,
    - Министерство ЖКХ МО,
    - Министерство экологии МО,
    - Фонд капитального ремонта,
    - Прокуратура города Дубны МО,
    - ОМВД,
    - Комитет по управлению имуществом,
    - Администартивно-технический надзор,
    - Роспотребнадзор.
Приглашенные:
    - Управляющие компании,
    - Председатели МКД,
    - Общественная палата г. Дубны,
    - Телевидение,
    - Газета «Вести Дубны»,
    - Газета «Площадь мира»,
    - Газета «Встреча»,
    - Товарищества собственников жилья,
    - Собственники квартир МКД,
    - ООО РФК «Экосистема»,
    - ИРЦ,
    - МАУ «Городские парки».
Вопросы Форума:
    1. Корректировка отопления.
    2. Вопросы экологии.
    3. Капитальный ремонт.
    4. Кадастровый учет.
    5. Конкурсы «Лучший двор», «Лучшее озеленение» города Дубны МО.
    6. Месячник благоустройства.
    7. Работа с должниками.
04-04-2017
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