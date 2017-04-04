19 апреля 2017 года, в 15-00 в Актовом зале Администрации Дубны состоится городской форум «Управдом». Организаторы мероприятия:
- Администрация города Дубны,
- Отделение Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области по городу Дубне.
Участники форума:
- Зам. руководителя Администрации города Дубны – Данилов М.Н.,
- Начальник Управления ЖКХ и Транспорта Администрации города Дубны – Шилин Д.В.
- Депутаты города Дубны,
- Главное управление «Государственная жилищная инспекция МО» - Хлудов С.Ю.,
- Председатель ассоциации председателей МКД г. Дубны – Гуляева Р.Ю.,
- Председатели МКД,
- Министерство ЖКХ МО,
- Министерство экологии МО,
- Фонд капитального ремонта,
- Прокуратура города Дубны МО,
- ОМВД,
- Комитет по управлению имуществом,
- Администартивно-технический надзор,
- Роспотребнадзор.
Приглашенные:
- Управляющие компании,
- Председатели МКД,
- Общественная палата г. Дубны,
- Телевидение,
- Газета «Вести Дубны»,
- Газета «Площадь мира»,
- Газета «Встреча»,
- Товарищества собственников жилья,
- Собственники квартир МКД,
- ООО РФК «Экосистема»,
- ИРЦ,
- МАУ «Городские парки».
Вопросы Форума:
1. Корректировка отопления.
2. Вопросы экологии.
3. Капитальный ремонт.
4. Кадастровый учет.
5. Конкурсы «Лучший двор», «Лучшее озеленение» города Дубны МО.
6. Месячник благоустройства.
7. Работа с должниками.
04-04-2017