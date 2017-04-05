Роль интеллектуальной собственности в деятельности организаций

О роли интеллектуальной собственности в развитии деятельности компаний состоялся разговор на семинаре, который 4 апреля в Торгово-промышленной палате города Дубны провел директор представительства в Дубне известной юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Ананд Саини.

«Городисский и Партнеры» - крупнейшая и одна из ведущих российских юридических фирм в сфере интеллектуальной собственности, действующая с 1959 года. С 1999 года фирма носит имя своего основателя и одного из выдающихся юристов М.Л.Городисского. В компании сегодня работают 450 специалистов, 107 патентных поверенных, 35 юристов, 3 оценщика.

Патентные поверенные фирмы оказывают полный комплекс услуг в области интеллектуальной собственности – рекомендуют эффективные стратегии по правовой охране и защите интеллектуальной собственности, проводят поиски, составляют заявки на получение патентов и регистрацию товарных знаков и программ для ЭВМ, поддерживают в силе патенты и регистрации на товарные знаки, представляют интересы клиентов в Патентном ведомстве РФ, Евразийском патентном ведомстве.

Фирма также оказывает услуги по патентованию изобретений и промышленных образцов, имеет обширные опыт и практику в представлении интересов клиентов в судебных и административных инстанциях, в сопровождении коммерческих сделок и проведении аудита различных объектов интеллектуальной собственности.

Ананд Саини, познакомив участников семинара с деятельностью своей фирмы, рассказал о том, для чего компании необходимо защищать объекты интеллектуальной собственности, как можно использовать их в увеличении капитализации компании, как защититься от недобросовестных конкурентов, незаконно использующих те или иные права на объекты интеллектуальной собственности.

В состоявшейся по его предложению дискуссии обсуждались также различные практические аспекты защиты и использования объектов интеллектуальной собственности, интересующие участников семинара.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности – одна из важнейших задач создания в стране новой экономики, основанной на инновациях. Компании, которые первыми осознают значение интеллектуальной собственности в стратегии развития своей деятельности, в итоге окажутся в лидерах и займут достойное место на рынке в соответствующей области производства или услуг.

Об этом пойдет речь на X Международном форуме «Интеллектуальная собственность – XXI век», который будет проходить в Торгово-промышленной палате Российской Федерации в период с 25 по 28 апреля текущего года. С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке http://ifip.tpprf.ru

На снимках:1. Директор дубненского филиала Юридической фирмы «Городисский и Партнеры» Ананд Саини.2. На семинаре по вопросам вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности в ТПП г.Дубны.3. Во время дискуссии по практическим аспектам защиты и использования объектов интеллектуальной собственности.