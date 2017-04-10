Семинар для мигрантов в Дубне

Вопросы временного проживания в Подмосковье и медицинского страхования обсудили на семинаре для мигрантов в Дубне.8 апреля 2017 года общественная организация «Женщины – мигранты» при активной поддержки Центра национальных культур города Дубны Московской области провели очередной бесплатный семинар для иностранных граждан, пребывающих на территории Подмосковья.

В семинаре приняли участие трудовые иностранные граждане, пребывающие в городе Дубне. Среди них были выходцы из Узбекистана, Украины, Таджикистана, Молдовы. Основными вопросами, обсуждаемыми в ходе семинара, были: медицинское страхование и оформление временного проживания в Московской области.

«В числе документов, необходимых мигрантам для оформления патента, мигранты приобретают полис добровольного медицинского страхования. К сожалению, многие не знают, как использовать данный документ. А ведь на основании страховых полисов иностранные рабочие могут получить медицинскую помощь при наступлении страхового случая. Основными страховыми случаями являются: ожоги, травмы, интоксикации, острые боли и репатриация тела погибшего. Даже те граждане, которые понимают, что им дает ДМС (полис добровольного медицинского страхования) зачастую сомневаются в своих правах. Более того, они нередко сталкиваются с недобросовестностью некоторых сотрудников страховых компаний. «Наша задача - донести информацию, и на реальных примерах объяснить, как использовать приобретенные, порой весьма дорогостоящие ДМС», отметила Ефросиния Гыштемулте, организатор семинаров для мигрантов, практикующий юрист и председатель РОО МО «Объединение и социальная поддержка женщин мигрантов».

Разрешение на временное проживание (РВП) также активно обсуждалось мигрантами на семинаре в Дубне. По официальным данным, для Московской области на 2017 год было выделено 8000 квот на РВП. Многие приезжие изъявляют желание получить заветную печать в своем иностранном паспорте. Как разъяснила Ефросиния Гыштемулте, данное разрешение позволяет иностранным гражданам 3 года работать официально на территории Московской области и в дальнейшем - возможность оформить гражданство Российской Федерации, при соблюдении всех требований, прописанных в российском миграционном законодательстве.

Бесплатные образовательные семинары проводятся Ефросинией Гыштемулте с 2015 года. Деятельность миграционного юриста была отмечена премиями Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в 2015-2016 гг.

С начала 2017 года бесплатные семинары были проведены в Московской области при поддержке администраций городских округов Подольска, Солнечногорска, Пушкино.

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