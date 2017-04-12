Города Согласованный и утвержденный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий города Дубны Московской области на 2017 год Ул. Макаренко, дома 31, 33, 35 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство элементов для детей от 2-х до 6-ти лет, до 14-ти лет Контейнерная площадка Обустройство твердого основания, ограждения и навеса Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Вырубка, кронация деревьев, высадка Наружное освещение Не требуется Информационный стенд Установка

Ул. Тверская, дома 3, 5, Ул. Володарского, дом 1/7 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство элементов для детей от 8-х до 14-ти лет, установка спортивных снарядов Контейнерная площадка По решению общего собрания жителей Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Вырубка, кронация, высадка деревьев Наружное освещение Замена 2-х одинарных светильников на двойные Информационный стенд Установка

Ул. Тверская, дома 6, 6 А, 8 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Установка спортивного снаряда Контейнерная площадка Не требуется Парковка Оборудование 15 машиномест Озеленение Не требуется Наружное освещение Не требуется Информационный стенд Не требуется

Ул. Попова, дом 5, Пр. Боголюбова, дома 25, 27 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Установка 2-х новых ДИП Контейнерная площадка По решению общего собрания жителей Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Кронация, высадка деревьев Наружное освещение Установка 2-х столбов освещения Информационный стенд Установка

Пр. Боголюбова, дома 33, Ул. 9 Мая, дом 1 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство элементов для детей от 6-х до 12-ти лет, установка спортивных снарядов Контейнерная площадка Не требуется Парковка Не требуется Озеленение Вырубка, кронация, высадка деревьев Наружное освещение Установка фонаря освещения – 1 шт. Информационный стенд Не требуется

Пр. Боголюбова, дом 38, Ул. Правды, дома 14, 16 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Установка элементов для детей от 2-х до 7-ми лет, до 14-ти лет, в т.ч. спортивных снарядов, установка ограждения Контейнерная площадка Установка навеса Парковка Обустройство щебеночного основания на 3 автомобиля Озеленение Вырубка кустов, высадка деревьев, освобождение территории от автопокрышек Наружное освещение Установка светильников 1 шт Информационный стенд Установка

Ул. Центральная, дом 30, Ул. Березняка, дом 10 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство ограждения, вырубка кустарника, удаление автопокрышек, установка спортивных снарядов Контейнерная площадка Ремонт существующей площадки Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Вырубка, кронация, высадка деревьев Наружное освещение Установка 4-х фонарей освещения Информационный стенд Установка

Ул. Центральная, дома 21, 21 А, 21 Б Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Установка спортивных снарядов Контейнерная площадка Не требуется Парковка Оборудование 15 машиномест Озеленение Установка ограждения Наружное освещение Не требуется Информационный стенд Не требуется

Ул. Курчатова дома 4, 6, 8, Ул. Инженерная, дом 28 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка (2 шт.) Выравнивание покрытия, установка забора, установка дополнительных элементов для детей до 6-ти лет и до 14-ти лет, в т. ч. спортивные снаряды Контейнерная площадка Установка новой контейнерной площадки Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Вырубка, кронация, высадка деревьев, установка ограждения Наружное освещение Восстановление 2-х фонарей освещения Информационный стенд Установка – 2 шт.(по одной для каждой УК)

Ул. Курчатова, д. 22, Ул. Моховая, д. 4, 13, Ул. Ленинградская, д. 17 Элемент благоустройства Описание работы Примечания Детская площадка Установка новой ДИП (1 шт.), установка ограждения, установка спортивных снарядов на существующей ДИП по ул.Моховой, 13,4 Новая ДИП - 1 шт – для жителей по ул.Курчатова, 22 и ул.Ленинградская, 17 Контейнерная площадка Установка новой контейнерной площадки - 1 шт – для жителей по ул.Курчатова, 22 и Ленинградская, 17, установка ограждения Для жителей по ул. Моховая, 13,4 – не требуется Парковка Обустройство щебеночного основания на 5 автомобилей Озеленение Кронация, высадка деревьев Наружное освещение Установка 2-х столбов освещения Информационный стенд Установка – 2 шт. (по одной для каждой УК)

Ул. Карла Маркса, дом 18, ул. Володарского, дома 4/18А, 4/18 Б Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство элементов для детей старше 14-ти лет, в т.ч. спортивные снаряды Контейнерная площадка Установка по решению жителей Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Вырубка кустов, высадка деревьев Наружное освещение Замена 2-х одинарных светильников на двойные Информационный стенд Установка – 3 шт (у каждого дома)

Ул. Карла Маркса, дом 34, Пер. Хлебозаводской, дом 24 Элемент благоустройства Описание работы Примечания Детская площадка Не требуется Контейнерная площадка Не требуется Парковка Обустройство асфальтового покрытия, оборудование 10 м/мест Озеленение Установка ограждения по периметру газона По адресу Пер.Хлебозаводской, 34 Наружное освещение Не требуется Информационный стенд Не требуется

Ул. Правды, дома 17, 17 А Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство элементов для детей от 2-х до 7-ми лет, до 14-ти лет, установка спортивных снарядов, установка ограждения Контейнерная площадка Ремонт ограждения, установка навеса Парковка Обустройство щебеночного основания для 5-ти автомобилей Озеленение Кронация, высадка деревьев Наружное освещение Ремонт существующих сетей Информационный стенд Установка – 2 шт.

Ул. Правды, дом 21 А, Ул. Станционная, дом 20 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство элементов для детей старше 10-ти лет, в т.ч. спортивные снаряды Контейнерная площадка Полная замена элементов площадки (за исключением бетонного основания) Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Кронация, высадка деревьев Наружное освещение Ремонт существующих сетей Информационный стенд Установка Ул. Станционная, дом 22 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Ограждение, спортивный снаряд Контейнерная площадка Ремонт навеса и ограждения Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Вырубка кустов, высадка деревьев Наружное освещение Ремонт существующих сетей Информационный стенд Установка

Ул. Жолио – Кюри, дома 2, 4, Ул. Векслера, дом 2 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Обустройство элементов для детей от 2-х до 6-ти лет, до 14-ти лет, установка спортивных снарядов Контейнерная площадка Обустройство новой контейнерной площадки Парковка Обустройство щебеночного основания Озеленение Вырубка, кронация деревьев, высадка, установка ограждения Наружное освещение Установка 2-х столбов освещения Информационный стенд Установка Ул. Парковая, дома 16, 18 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Не требуется Контейнерная площадка Не требуется Парковка Не требуется Озеленение Не требуется Наружное освещение Установка 4-х столбов освещения на ДИП Информационный стенд Установка Пер. Хлебозаводской, дома 26, 28/37 Элемент благоустройства Описание работы Детская площадка Демонтаж существующей, установка новой ДИП, подсыпка и выравнивание площадки, демонтаж бетонных плит, установка ограждения и спортивных снарядов Контейнерная площадка Установка новой контейнерной площадки с навесом Парковка Обустройство щебеночного основания на 5 автомобилей Озеленение Вырубка кустов, кронация, высадка деревьев, освобождение территории дома №26 от автопокрышек Наружное освещение Установка 2-х столбов освещения Информационный стенд Не требуется

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