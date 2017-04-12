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Согласованный и утвержденный перечень комплексного благоустройства дворовых территорий города Дубны Московской области на 2017 год
Ул. Макаренко, дома 31, 33, 35
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство элементов для детей от 2-х до 6-ти лет, до 14-ти лет
|
Контейнерная площадка
|
Обустройство твердого основания, ограждения и навеса
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Вырубка, кронация деревьев, высадка
|
Наружное освещение
|
Не требуется
|
Информационный стенд
|
Установка
Ул. Тверская, дома 3, 5, Ул. Володарского, дом 1/7
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство элементов для детей от 8-х до 14-ти лет, установка спортивных снарядов
|
Контейнерная площадка
|
По решению общего собрания жителей
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Вырубка, кронация, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Замена 2-х одинарных светильников на двойные
|
Информационный стенд
|
Установка
Ул. Тверская, дома 6, 6 А, 8
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Установка спортивного снаряда
|
Контейнерная площадка
|
Не требуется
|
Парковка
|
Оборудование 15 машиномест
|
Озеленение
|
Не требуется
|
Наружное освещение
|
Не требуется
|
Информационный стенд
|
Не требуется
Ул. Попова, дом 5, Пр. Боголюбова, дома 25, 27
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Установка 2-х новых ДИП
|
Контейнерная площадка
|
По решению общего собрания жителей
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Кронация, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Установка 2-х столбов освещения
|
Информационный стенд
|
Установка
Пр. Боголюбова, дома 33, Ул. 9 Мая, дом 1
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство элементов для детей от 6-х до 12-ти лет, установка спортивных снарядов
|
Контейнерная площадка
|
Не требуется
|
Парковка
|
Не требуется
|
Озеленение
|
Вырубка, кронация, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Установка фонаря освещения – 1 шт.
|
Информационный стенд
|
Не требуется
Пр. Боголюбова, дом 38, Ул. Правды, дома 14, 16
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Установка элементов для детей от 2-х до 7-ми лет, до 14-ти лет, в т.ч. спортивных снарядов, установка ограждения
|
Контейнерная площадка
|
Установка навеса
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания на 3 автомобиля
|
Озеленение
|
Вырубка кустов, высадка деревьев, освобождение территории от автопокрышек
|
Наружное освещение
|
Установка светильников 1 шт
|
Информационный стенд
|
Установка
Ул. Центральная, дом 30, Ул. Березняка, дом 10
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство ограждения, вырубка кустарника, удаление автопокрышек, установка спортивных снарядов
|
Контейнерная площадка
|
Ремонт существующей площадки
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Вырубка, кронация, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Установка 4-х фонарей освещения
|
Информационный стенд
|
Установка
Ул. Центральная, дома 21, 21 А, 21 Б
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Установка спортивных снарядов
|
Контейнерная площадка
|
Не требуется
|
Парковка
|
Оборудование 15 машиномест
|
Озеленение
|
Установка ограждения
|
Наружное освещение
|
Не требуется
|
Информационный стенд
|
Не требуется
Ул. Курчатова дома 4, 6, 8, Ул. Инженерная, дом 28
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка (2 шт.)
|
Выравнивание покрытия, установка забора, установка дополнительных элементов для детей до 6-ти лет и до 14-ти лет, в т. ч. спортивные снаряды
|
Контейнерная площадка
|
Установка новой контейнерной площадки
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Вырубка, кронация, высадка деревьев, установка ограждения
|
Наружное освещение
|
Восстановление 2-х фонарей освещения
|
Информационный стенд
|
Установка – 2 шт.(по одной для каждой УК)
Ул. Курчатова, д. 22, Ул. Моховая, д. 4, 13, Ул. Ленинградская, д. 17
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Примечания
|
Детская площадка
|
Установка новой ДИП (1 шт.), установка ограждения, установка спортивных снарядов на существующей ДИП по ул.Моховой, 13,4
|
Новая ДИП - 1 шт – для жителей по ул.Курчатова, 22 и ул.Ленинградская, 17
|
Контейнерная площадка
|
Установка новой контейнерной площадки - 1 шт – для жителей по ул.Курчатова, 22 и Ленинградская, 17, установка ограждения
|
Для жителей по ул. Моховая, 13,4 – не требуется
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания на 5 автомобилей
|
|
Озеленение
|
Кронация, высадка деревьев
|
|
Наружное освещение
|
Установка 2-х столбов освещения
|
|
Информационный стенд
|
Установка – 2 шт. (по одной для каждой УК)
|
Ул. Карла Маркса, дом 18, ул. Володарского, дома 4/18А, 4/18 Б
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство элементов для детей старше 14-ти лет, в т.ч. спортивные снаряды
|
Контейнерная площадка
|
Установка по решению жителей
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Вырубка кустов, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Замена 2-х одинарных светильников на двойные
|
Информационный стенд
|
Установка – 3 шт (у каждого дома)
Ул. Карла Маркса, дом 34, Пер. Хлебозаводской, дом 24
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Примечания
|
Детская площадка
|
Не требуется
|
|
Контейнерная площадка
|
Не требуется
|
|
Парковка
|
Обустройство асфальтового покрытия, оборудование 10 м/мест
|
|
Озеленение
|
Установка ограждения по периметру газона
|
По адресу Пер.Хлебозаводской, 34
|
Наружное освещение
|
Не требуется
|
|
Информационный стенд
|
Не требуется
|
Ул. Правды, дома 17, 17 А
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство элементов для детей от 2-х до 7-ми лет, до 14-ти лет, установка спортивных снарядов, установка ограждения
|
Контейнерная площадка
|
Ремонт ограждения, установка навеса
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания для 5-ти автомобилей
|
Озеленение
|
Кронация, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Ремонт существующих сетей
|
Информационный стенд
|
Установка – 2 шт.
Ул. Правды, дом 21 А, Ул. Станционная, дом 20
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство элементов для детей старше 10-ти лет, в т.ч. спортивные снаряды
|
Контейнерная площадка
|
Полная замена элементов площадки (за исключением бетонного основания)
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Кронация, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Ремонт существующих сетей
|
Информационный стенд
|
Установка
Ул. Станционная, дом 22
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Ограждение, спортивный снаряд
|
Контейнерная площадка
|
Ремонт навеса и ограждения
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Вырубка кустов, высадка деревьев
|
Наружное освещение
|
Ремонт существующих сетей
|
Информационный стенд
|
Установка
Ул. Жолио – Кюри, дома 2, 4, Ул. Векслера, дом 2
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Обустройство элементов для детей от 2-х до 6-ти лет, до 14-ти лет, установка спортивных снарядов
|
Контейнерная площадка
|
Обустройство новой контейнерной площадки
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания
|
Озеленение
|
Вырубка, кронация деревьев, высадка, установка ограждения
|
Наружное освещение
|
Установка 2-х столбов освещения
|
Информационный стенд
|
Установка
Ул. Парковая, дома 16, 18
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Не требуется
|
Контейнерная площадка
|
Не требуется
|
Парковка
|
Не требуется
|
Озеленение
|
Не требуется
|
Наружное освещение
|
Установка 4-х столбов освещения на ДИП
|
Информационный стенд
|
Установка
Пер. Хлебозаводской, дома 26, 28/37
|
Элемент благоустройства
|
Описание работы
|
Детская площадка
|
Демонтаж существующей, установка новой ДИП, подсыпка и выравнивание площадки, демонтаж бетонных плит, установка ограждения и спортивных снарядов
|
Контейнерная площадка
|
Установка новой контейнерной площадки с навесом
|
Парковка
|
Обустройство щебеночного основания на 5 автомобилей
|
Озеленение
|
Вырубка кустов, кронация, высадка деревьев, освобождение территории дома №26 от автопокрышек
|
Наружное освещение
|
Установка 2-х столбов освещения
|
Информационный стенд
|
Не требуется
12-04-2017
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