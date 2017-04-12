Города Конкурс граффити в Московской области В Московской области стартовал конкурс граффити, посвященный Году экологии в России. Заявки принимаются отделом молодежной политики до 24 апреля 2017 года ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ Общее положение Общее положение Конкурс граффити (далее - конкурс) проводится в рамках года экологии с целью привлечения внимания населения Московской области к вопросам экологической культуры Подмосковья. Конкурс граффити (далее - конкурс) проводится в рамках года экологии с целью привлечения внимания населения Московской области к вопросам экологической культуры Подмосковья. Организаторы конкурса: Организаторы конкурса: Отдел молодежной политики Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны Московской области. Отдел молодежной политики Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны Московской области. Задачи конкурса: Задачи конкурса: привлечение внимания к проблемам экологии;

привлечение внимания к вопросам защиты окружающей среды и экологической безопасности;

пропаганда бережного отношения к окружающей среде;

информирование жителей Подмосковья о редких видах животных и растений, обитающих на территории Московской области;

развитие экологической ответственности населения. привлечение внимания к проблемам экологии;привлечение внимания к вопросам защиты окружающей среды и экологической безопасности;пропаганда бережного отношения к окружающей среде;информирование жителей Подмосковья о редких видах животных и растений, обитающих на территории Московской области;развитие экологической ответственности населения. Темы конкурса: Темы конкурса: «Подмосковье - наш дом» (изображение природы Московской области);

«Защита окружающей среды» (изображение природных ресурсов, взаимодействия общества и природы);

«Роль пожарной охраны в защите окружающей среды» (изображение профилактики пожаров и способов защиты окружающей среды);

«Красная книга» Московской области (изображение исчезающих видов животных и растений на территории Московской области). «Подмосковье - наш дом» (изображение природы Московской области);«Защита окружающей среды» (изображение природных ресурсов, взаимодействия общества и природы);«Роль пожарной охраны в защите окружающей среды» (изображение профилактики пожаров и способов защиты окружающей среды);«Красная книга» Московской области (изображение исчезающих видов животных и растений на территории Московской области). Порядок и сроки проведения конкурса

Для участия в конкурсе необходимо направить эскиз, с указанием контактных данных заявителя в срок до 24.04.2017 г. Порядок и сроки проведения конкурсаДля участия в конкурсе необходимо направить эскиз, с указанием контактных данных заявителя в срок до 24.04.2017 г. Условия участия в конкурсе Условия участия в конкурсе Участником конкурса может быть любой желающий, проживающий на территории города Дубны (количество участников от муниципального образования, а также возраст участников не ограничен).

В конкурсе принимают участие, как индивидуальные участники, так и команды.

Участник конкурса в установленные сроки (с 10.04.2017 – 24.04.2017 гг.) подаёт заявку (анкету) с эскизом рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту odm_dubna@mail.ru в срок до 24.04.2017 г. с пометкой «Конкурс граффити» в теме письма. Участником конкурса может быть любой желающий, проживающий на территории города Дубны (количество участников от муниципального образования, а также возраст участников не ограничен).В конкурсе принимают участие, как индивидуальные участники, так и команды.Участник конкурса в установленные сроки (с 10.04.2017 – 24.04.2017 гг.) подаёт заявку (анкету) с эскизом рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту odm_dubna@mail.ru в срок до 24.04.2017 г. с пометкой «Конкурс граффити» в теме письма. Анкета должна содержать: Анкета должна содержать: эскиз рисунка (наглядное изображение) в формате jpg не менее 1024х728;

заполненные контактные данные (анкета прилагается). эскиз рисунка (наглядное изображение) в формате jpg не менее 1024х728;заполненные контактные данные (анкета прилагается). Заявки предоставляются в электронном виде. Количество заявок не ограничено. Анкету необходимо заполнять на каждую заявку. Заявки предоставляются в электронном виде. Количество заявок не ограничено. Анкету необходимо заполнять на каждую заявку. Порядок организации конкурса Порядок организации конкурса Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет и жюри конкурса.

Оргкомитет и жюри конкурса формируется из состава организаторов конкурса и экспертного сообщества.

Жюри конкурса определяет победителей конкурса. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет и жюри конкурса.Оргкомитет и жюри конкурса формируется из состава организаторов конкурса и экспертного сообщества.Жюри конкурса определяет победителей конкурса. Определение победителей и награждение Определение победителей и награждение Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по следующим критериям: Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по следующим критериям: выдержанная тематическая направленность (или соответствие теме конкурса);

оригинальность замысла (решения);

композиция (идея, сюжет);

художественно-эстетическое впечатление.

Жюри конкурса определяет лучшие работы, которые будут нанесены на поверхность. выдержанная тематическая направленность (или соответствие теме конкурса);оригинальность замысла (решения);композиция (идея, сюжет);художественно-эстетическое впечатление.Жюри конкурса определяет лучшие работы, которые будут нанесены на поверхность. Порядок размещения конкурсных работ на открытых поверхностях: Порядок размещения конкурсных работ на открытых поверхностях: участники конкурса рисуют в специально отведённых местах, предоставляемых администрацией муниципального образования;

во время проведения конкурса, участники используют собственные краски и средства индивидуальной защиты.

Фото нанесенного на поверхность граффити будет направлено организаторами на региональный этап конкурса. участники конкурса рисуют в специально отведённых местах, предоставляемых администрацией муниципального образования;во время проведения конкурса, участники используют собственные краски и средства индивидуальной защиты.Фото нанесенного на поверхность граффити будет направлено организаторами на региональный этап конкурса. Анкета участника: Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Сфера деятельности

Номер телефона

E-mail

Название работы

Тема конкурса

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