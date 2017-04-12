В Московской области стартовал конкурс граффити, посвященный Году экологии в России. Заявки принимаются отделом молодежной политики до 24 апреля 2017 года
ПОЛОЖЕНИЕ
Общее положение
Конкурс граффити (далее - конкурс) проводится в рамках года экологии с целью привлечения внимания населения Московской области к вопросам экологической культуры Подмосковья.
Организаторы конкурса:
Отдел молодежной политики Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны Московской области.
Задачи конкурса:
привлечение внимания к проблемам экологии;
привлечение внимания к вопросам защиты окружающей среды и экологической безопасности;
пропаганда бережного отношения к окружающей среде;
информирование жителей Подмосковья о редких видах животных и растений, обитающих на территории Московской области;
развитие экологической ответственности населения.
Темы конкурса:
«Подмосковье - наш дом» (изображение природы Московской области);
«Защита окружающей среды» (изображение природных ресурсов, взаимодействия общества и природы);
«Роль пожарной охраны в защите окружающей среды» (изображение профилактики пожаров и способов защиты окружающей среды);
«Красная книга» Московской области (изображение исчезающих видов животных и растений на территории Московской области).
Порядок и сроки проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо направить эскиз, с указанием контактных данных заявителя в срок до 24.04.2017 г.
Условия участия в конкурсе
Участником конкурса может быть любой желающий, проживающий на территории города Дубны (количество участников от муниципального образования, а также возраст участников не ограничен).
В конкурсе принимают участие, как индивидуальные участники, так и команды.
Участник конкурса в установленные сроки (с 10.04.2017 – 24.04.2017 гг.) подаёт заявку (анкету) с эскизом рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту odm_dubna@mail.ru в срок до 24.04.2017 г. с пометкой «Конкурс граффити» в теме письма.
Анкета должна содержать:
эскиз рисунка (наглядное изображение) в формате jpg не менее 1024х728;
заполненные контактные данные (анкета прилагается).
Заявки предоставляются в электронном виде. Количество заявок не ограничено. Анкету необходимо заполнять на каждую заявку.
Порядок организации конкурса
Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет и жюри конкурса.
Оргкомитет и жюри конкурса формируется из состава организаторов конкурса и экспертного сообщества.
Жюри конкурса определяет победителей конкурса.
Определение победителей и награждение
Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по следующим критериям:
выдержанная тематическая направленность (или соответствие теме конкурса);
оригинальность замысла (решения);
композиция (идея, сюжет);
художественно-эстетическое впечатление.
Жюри конкурса определяет лучшие работы, которые будут нанесены на поверхность.
Порядок размещения конкурсных работ на открытых поверхностях:
участники конкурса рисуют в специально отведённых местах, предоставляемых администрацией муниципального образования;
во время проведения конкурса, участники используют собственные краски и средства индивидуальной защиты.
Фото нанесенного на поверхность граффити будет направлено организаторами на региональный этап конкурса.
Анкета участника:
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Сфера деятельности
Номер телефона
E-mail
Название работы
Тема конкурса
12-04-2017