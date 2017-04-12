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Конкурс граффити в Московской области 
В Московской области стартовал конкурс граффити, посвященный Году экологии в России. Заявки принимаются отделом молодежной политики до 24 апреля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ

Общее положение

Конкурс граффити (далее - конкурс) проводится в рамках года экологии с целью привлечения внимания населения Московской области к вопросам экологической культуры Подмосковья.

Организаторы конкурса:

Отдел молодежной политики Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны Московской области.

Задачи конкурса:

привлечение внимания к проблемам экологии;
привлечение внимания к вопросам защиты окружающей среды и экологической безопасности;
пропаганда бережного отношения к окружающей среде;
информирование жителей Подмосковья о редких видах животных и растений, обитающих на территории Московской области;
развитие экологической ответственности населения.

Темы конкурса:

«Подмосковье - наш дом» (изображение природы Московской области);
«Защита окружающей среды» (изображение природных ресурсов, взаимодействия общества и природы);
«Роль пожарной охраны в защите окружающей среды» (изображение профилактики пожаров и способов защиты окружающей среды);
«Красная книга» Московской области (изображение исчезающих видов животных и растений на территории Московской области).

Порядок и сроки проведения конкурса
Для участия в конкурсе необходимо направить эскиз, с указанием контактных данных заявителя в срок до 24.04.2017 г.

Условия участия в конкурсе

Участником конкурса может быть любой желающий, проживающий на территории города Дубны (количество участников от муниципального образования, а также возраст участников не ограничен).
В конкурсе принимают участие, как индивидуальные участники, так и команды.
Участник конкурса в установленные сроки (с 10.04.2017 – 24.04.2017 гг.) подаёт заявку (анкету) с эскизом рисунков. Заполненная анкета направляется на электронную почту odm_dubna@mail.ru в срок до 24.04.2017 г. с пометкой «Конкурс граффити» в теме письма.

Анкета должна содержать:

эскиз рисунка (наглядное изображение) в формате jpg не менее 1024х728;
заполненные контактные данные (анкета прилагается).

Заявки предоставляются в электронном виде. Количество заявок не ограничено. Анкету необходимо заполнять на каждую заявку.

Порядок организации конкурса

Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет и жюри конкурса.
Оргкомитет и жюри конкурса формируется из состава организаторов конкурса и экспертного сообщества.
Жюри конкурса определяет победителей конкурса.

Определение победителей и награждение

Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по следующим критериям:

выдержанная тематическая направленность (или соответствие теме конкурса);
оригинальность замысла (решения);
композиция (идея, сюжет);
художественно-эстетическое впечатление.
Жюри конкурса определяет лучшие работы, которые будут нанесены на поверхность.

Порядок размещения конкурсных работ на открытых поверхностях:

участники конкурса рисуют в специально отведённых местах, предоставляемых администрацией муниципального образования;
во время проведения конкурса, участники используют собственные краски и средства индивидуальной защиты.
Фото нанесенного на поверхность граффити будет направлено организаторами на региональный этап конкурса.

Анкета участника:

    Фамилия
    Имя
    Отчество
    Дата рождения
    Сфера деятельности
    Номер телефона
    E-mail
    Название работы
    Тема конкурса
12-04-2017
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