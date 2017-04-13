Новости Города ОЭЗ "Дубна" Сегодня в мире В мире спорта УПФ и Соцзащита Религии Компании КОНТАКТ Культурная жизнь Спорта Разное О Дубне Видео Культура Информация Ресурсы Партнёры Реклама в Дубне Города Отчет Уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова отчиталась о своей деятельности за 2016 год. Подмосковный омбудсмен в своем докладе отметила, что количество обращений к Уполномоченному по правам человека в Московской области в 2016 году увеличилось и связала это с непростой экономической и политической ситуацией в стране и на международной арене. «Прошедший год был для нашей страны непростым практически во всех отношениях, в том числе и в сфере защиты прав и свобод человека. Соблюдение основных прав граждан, так или иначе, связано с политической и экономической ситуацией в стране», – пояснила Екатерина Семёнова. Подмосковный омбудсмен в своем докладе отметила, что количество обращений к Уполномоченному по правам человека в Московской области в 2016 году увеличилось и связала это с непростой экономической и политической ситуацией в стране и на международной арене. «Прошедший год был для нашей страны непростым практически во всех отношениях, в том числе и в сфере защиты прав и свобод человека. Соблюдение основных прав граждан, так или иначе, связано с политической и экономической ситуацией в стране», – пояснила Екатерина Семёнова. В 2016 году к Уполномоченному поступило 12877 обращений и жалоб от граждан Московской области. Значительная часть представлена устными обращениями, что составило 79,72%. В 2016 году к Уполномоченному поступило 12877 обращений и жалоб от граждан Московской области. Значительная часть представлена устными обращениями, что составило 79,72%. Письменные жалобы составили, соответственно, 20,28% от общего числа поступивших обращений. Из них в 2016 году в аппарате Уполномоченного соответствующими структурными подразделениями рассмотрен 51% жалоб и обращений, в том числе 11%, полученных на личном приеме Уполномоченного. Остальные обращения рассмотрены представителями Уполномоченного. Письменные жалобы составили, соответственно, 20,28% от общего числа поступивших обращений. Из них в 2016 году в аппарате Уполномоченного соответствующими структурными подразделениями рассмотрен 51% жалоб и обращений, в том числе 11%, полученных на личном приеме Уполномоченного. Остальные обращения рассмотрены представителями Уполномоченного. «Жители Московской области имеют уникальную возможность обратиться с проблемами непосредственно по месту жительства к представителям Уполномоченного в 54 муниципальных образованиях Московской области. Так, в 2016 году представителями Уполномоченного было рассмотрено 49% обращений от общего числа», – отметила Уполномоченный по правам человека в Московской области. «Жители Московской области имеют уникальную возможность обратиться с проблемами непосредственно по месту жительства к представителям Уполномоченного в 54 муниципальных образованиях Московской области. Так, в 2016 году представителями Уполномоченного было рассмотрено 49% обращений от общего числа», – отметила Уполномоченный по правам человека в Московской области. Около половины обращений (48,6%) указывают на нарушение социальных прав. Следующие по частоте обращения связаны с соблюдением гражданских прав (33,9%). Менее значительно представлены обращения, затрагивающие экономические (8,3%), культурные (5,7%), экологические (3,2%) и политические права (0,3%).

Отмечен рост жалоб по социальным вопросам, относящимся к компетенции Министерства социального развития Московской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Необходимо отметить, что в сравнении с 2014 годом увеличился рост жалоб по вопросам Министерства строительного комплекса Московской области и Министерства транспорта Московской области.

В адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 115 коллективных жалоб. Общее число граждан, подписавших коллективные обращения – 874. Около половины обращений (48,6%) указывают на нарушение социальных прав. Следующие по частоте обращения связаны с соблюдением гражданских прав (33,9%). Менее значительно представлены обращения, затрагивающие экономические (8,3%), культурные (5,7%), экологические (3,2%) и политические права (0,3%).Отмечен рост жалоб по социальным вопросам, относящимся к компетенции Министерства социального развития Московской области, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Необходимо отметить, что в сравнении с 2014 годом увеличился рост жалоб по вопросам Министерства строительного комплекса Московской области и Министерства транспорта Московской области.В адрес Уполномоченного в 2016 году поступило 115 коллективных жалоб. Общее число граждан, подписавших коллективные обращения – 874. Подавляющее большинство жалоб граждан к Уполномоченному, более 90 % от общего числа обращений в 2016 году, не содержат фактов нарушенного права, и с заявителями проводилась в том числе консультативная работа по разъяснению их прав и свобод.

В результате рассмотрения жалоб Уполномоченным установлена необходимость изменения и совершенствования федерального и регионального законодательства.

В 9% от общего количества жалоб факты нарушения прав граждан подтвердились. В результате работы Уполномоченного права были восстановлены. Подавляющее большинство жалоб граждан к Уполномоченному, более 90 % от общего числа обращений в 2016 году, не содержат фактов нарушенного права, и с заявителями проводилась в том числе консультативная работа по разъяснению их прав и свобод.В результате рассмотрения жалоб Уполномоченным установлена необходимость изменения и совершенствования федерального и регионального законодательства.В 9% от общего количества жалоб факты нарушения прав граждан подтвердились. В результате работы Уполномоченного права были восстановлены. Доклад Уполномоченного затронул все сферы деятельности подмосковного омбудсмена и содержит ряд предложений по усовершенствованию работы исполнительных органов власти. Например, для совершенствования условий реализации избирательных прав граждан Екатерина Семёнова предложила ввести в практику работу единого информационного мониторингового центра Московской области и предусмотреть возможность голосования на дому лиц, находящихся под домашним арестом; в сфере долевого строительства – повысить правовую защищенность пайщиков, предоставив им дополнительные правовые гарантии как у участников долевого строительства. Доклад Уполномоченного затронул все сферы деятельности подмосковного омбудсмена и содержит ряд предложений по усовершенствованию работы исполнительных органов власти. Например, для совершенствования условий реализации избирательных прав граждан Екатерина Семёнова предложила ввести в практику работу единого информационного мониторингового центра Московской области и предусмотреть возможность голосования на дому лиц, находящихся под домашним арестом; в сфере долевого строительства – повысить правовую защищенность пайщиков, предоставив им дополнительные правовые гарантии как у участников долевого строительства. Учреждения системы исполнения наказания находятся в сфере особого внимания Уполномоченного. В своем Докладе Семёнова предложила усилить ведомственный контроль за соблюдением требований, установленных правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, чтобы не допустить смертельные случаи в СИЗО, ИВС и других учреждениях системы. Учреждения системы исполнения наказания находятся в сфере особого внимания Уполномоченного. В своем Докладе Семёнова предложила усилить ведомственный контроль за соблюдением требований, установленных правилами медицинского освидетельствования подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, а также осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, чтобы не допустить смертельные случаи в СИЗО, ИВС и других учреждениях системы. «Необходимо усилить контроль за соблюдением установленных сроков при рассмотрении заявлений о наличии тяжелых заболеваний, препятствующих нахождению в местах принудительного содержания, – предложила Подмосковный омбудсмен. – А руководителям медицинских частей обращаться с ходатайствами к начальникам учреждений об освобождении граждан из мест заключения в связи с наличием у них тяжелых заболеваний и необходимостью проведения соответствующего медицинского освидетельствования». «Необходимо усилить контроль за соблюдением установленных сроков при рассмотрении заявлений о наличии тяжелых заболеваний, препятствующих нахождению в местах принудительного содержания, – предложила Подмосковный омбудсмен. – А руководителям медицинских частей обращаться с ходатайствами к начальникам учреждений об освобождении граждан из мест заключения в связи с наличием у них тяжелых заболеваний и необходимостью проведения соответствующего медицинского освидетельствования». В связи с поступающими на имя Уполномоченного по правам человека в Московской области жалобами на медицинский персонал, Екатерина Семёнова предложила Министерству здравоохранения Московской области изменить практику формального рассмотрения таких обращений. «Речь идет о жизни и смерти близких родственников заявителей, – заявила она. – Объективное разбирательство в рамках ведомственного контроля поднимет авторитет медицинских учреждений и министерства в целом. Кроме того, не лишней для заявителей была бы информация о том, какие выявлены недостатки в работе учреждения, какие ошибки были совершены при установлении диагноза и определении тактики лечения больного и какие меры дисциплинарного воздействия были применены к виновным лицам». В связи с поступающими на имя Уполномоченного по правам человека в Московской области жалобами на медицинский персонал, Екатерина Семёнова предложила Министерству здравоохранения Московской области изменить практику формального рассмотрения таких обращений. «Речь идет о жизни и смерти близких родственников заявителей, – заявила она. – Объективное разбирательство в рамках ведомственного контроля поднимет авторитет медицинских учреждений и министерства в целом. Кроме того, не лишней для заявителей была бы информация о том, какие выявлены недостатки в работе учреждения, какие ошибки были совершены при установлении диагноза и определении тактики лечения больного и какие меры дисциплинарного воздействия были применены к виновным лицам». Министерству социального развития Московской области Уполномоченный рекомендовала выработать критерии понятия одиночества, которыми могли бы руководствоваться Территориальные подразделения Минсоцразвития Московской области при принятии решения о предоставлении мер социальной поддержки и предложила также внести изменения в абзац второй статьи 2.1. Закона Московской области «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области», изложив его в следующей редакции: «одиноко проживающий гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, - лицо, попавшее в трудную жизненную ситуацию, имеющее место жительства в Московской области, самостоятельно ведущее домашнее хозяйство, не имеющее других родственников, зарегистрированных совместно с ним по месту жительства, за исключением лиц, призванных на военную службу или осужденных к лишению свободы, среднедушевой доход которого, определенный в целях оказания экстренной социальной помощи, ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;».

Всего Доклад содержит около 30 предложений по улучшению работы органов власти и совершенствованию законодательства.



Министерству социального развития Московской области Уполномоченный рекомендовала выработать критерии понятия одиночества, которыми могли бы руководствоваться Территориальные подразделения Минсоцразвития Московской области при принятии решения о предоставлении мер социальной поддержки и предложила также внести изменения в абзац второй статьи 2.1. Закона Московской области «О государственной социальной помощи и экстренной социальной помощи в Московской области», изложив его в следующей редакции: «одиноко проживающий гражданин, попавший в трудную жизненную ситуацию, - лицо, попавшее в трудную жизненную ситуацию, имеющее место жительства в Московской области, самостоятельно ведущее домашнее хозяйство, не имеющее других родственников, зарегистрированных совместно с ним по месту жительства, за исключением лиц, призванных на военную службу или осужденных к лишению свободы, среднедушевой доход которого, определенный в целях оказания экстренной социальной помощи, ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения;».Всего Доклад содержит около 30 предложений по улучшению работы органов власти и совершенствованию законодательства. В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Правобережная и левобережная площадки

