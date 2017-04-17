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В Московской области завершается проверка системы обводнения торфяников в преддверии пожароопасного периода 
Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, в рамках подготовки к пожароопасному сезону на территории Подмосковья проходят проверки технического состояния системы обводнения торфяников.

Специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) проверяют, в частности, уровень воды в гидротехнических сооружениях, уровень обледенения, состояние и исправность оборудования. При выявлении незначительных неисправностей силами МОС АВС оперативно проводятся необходимые ремонтные работы.

На сегодняшний день уровень воды в гидротехнических сооружениях соответствует норме. Но по оценкам экспертов уже в конце апреля будут проведены первые работы по закачке воды из природных водоемов.

Проверки системы обводнения торфяников уже проведены в Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Павлово-Посадском, Сергиево-Посадском, Шатурском, Щелковском районах, городских округах Луховицы и Лотошино.

«В настоящее время система обводнения торфяников на территории Подмосковья в полной мере выполняет свою задачу по предотвращению масштабных торфяных пожаров. Так, в 2016 году было перекачано порядка 7 миллионов кубометров воды. Работа по поддержанию достаточного уровня воды в системе обводнения будет продолжаться в течение всего пожароопасного периода текущего года» - отметил Дмитрий Пестов.

В Московской области с 2010 года было обводнено свыше 74 тысяч гектаров торфяников. Благодаря этому уже несколько лет на территории региона не возникают масштабные торфяные пожары.

17-04-2017
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