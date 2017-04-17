Города Перечень оздоровительных лагерей Дубны

Время пребывания детей в лагере: с 9.00 час. до 17.00 час.

3-х разовое питание, для детей с 7 до 10 лет – дневной сон. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2017 года.Время пребывания детей в лагере: с 9.00 час. до 17.00 час.3-х разовое питание, для детей с 7 до 10 лет – дневной сон. I смена с 05.06.2017 г. по 29.06.2017 г. Название лагеря База оздоровительного учреждения Левый Берег «Солнечная поляна» Школа №1 «Солнышко» Школа № 10 Большая Волга «Орленок» Школа № 2 «Алые паруса» Лицей № 6 Институтская часть «Лето» Гимназия № 8 «Костер» (туристический) ЦДЮТЭ II смена 03.07.2017 г. по 26.07.2017 г. «Радуга» Гимназия №3 «Прометей» Школа №7 «Ласточка» Школа № 9 Муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (д. Святье, Кимрский р-н) 1 смена – с 04 июня по 24 июня 2017 года

2 смена – с 26 июня по 16 июля 2017 года

3 смена – с 18 июля по 07 августа 2017 года

4 смена – 09 августа по 29 августа 2017 года Дополнительная информация по тел: 216-67-67 доб. 5541



Муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (д. Святье, Кимрский р-н)Дополнительная информация по тел: 216-67-67 доб. 5541 В Мой Мир Share