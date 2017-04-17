Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2017 года.
Время пребывания детей в лагере: с 9.00 час. до 17.00 час.
3-х разовое питание, для детей с 7 до 10 лет – дневной сон.
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I смена с 05.06.2017 г. по 29.06.2017 г.
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Название лагеря
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База оздоровительного учреждения
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Левый Берег
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«Солнечная поляна»
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Школа №1
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«Солнышко»
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Школа № 10
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Большая Волга
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«Орленок»
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Школа № 2
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«Алые паруса»
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Лицей № 6
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Институтская часть
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«Лето»
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Гимназия № 8
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«Костер» (туристический)
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ЦДЮТЭ
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II смена 03.07.2017 г. по 26.07.2017 г.
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«Радуга»
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Гимназия №3
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«Прометей»
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Школа №7
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«Ласточка»
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Школа № 9
Муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (д. Святье, Кимрский р-н)
1 смена – с 04 июня по 24 июня 2017 года
2 смена – с 26 июня по 16 июля 2017 года
3 смена – с 18 июля по 07 августа 2017 года
4 смена – 09 августа по 29 августа 2017 года
Дополнительная информация по тел: 216-67-67 доб. 5541
17-04-2017