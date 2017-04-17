Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Перечень оздоровительных лагерей Дубны 
Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2017 года.
Время пребывания детей в лагере: с 9.00 час. до 17.00 час.
3-х разовое питание, для детей с 7 до 10 лет – дневной сон.

I смена с 05.06.2017 г. по 29.06.2017 г.

Название лагеря

База оздоровительного учреждения

Левый Берег

«Солнечная поляна»

Школа №1

«Солнышко»

Школа № 10

Большая Волга

«Орленок»

Школа № 2

«Алые паруса»

Лицей № 6

Институтская часть

«Лето»

Гимназия № 8

«Костер» (туристический)

ЦДЮТЭ

II смена 03.07.2017 г. по 26.07.2017 г.

«Радуга»

Гимназия №3

«Прометей»

Школа №7

«Ласточка»

Школа № 9

Муниципальный загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (д. Святье, Кимрский р-н)

    1 смена – с 04 июня по 24 июня 2017 года
    2 смена – с 26 июня по 16 июля 2017 года
    3 смена – с 18 июля по 07 августа 2017 года
    4 смена – 09 августа по 29 августа 2017 года
Дополнительная информация по тел: 216-67-67 доб. 5541
17-04-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Правобережная и левобережная площадки




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru