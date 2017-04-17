Города Уважаемые родители! с 19 апреля 2017 года в городские оздоровительные лагеря и в загородный лагерь «Сосновый бор» на I смену;

с 16 мая 2017 года в загородный лагерь «Сосновый бор» на II смену;

с 23 мая 2016 года в городские оздоровительные лагеря на II смену;

с 05 июня 2017 года в загородный лагерь «Сосновый бор» на III смену;

с 27 июня 2017 года в загородный лагерь «Сосновый бор» на IV смену. При подаче заявления необходимо представить следующие документы: - для физических лиц – заявление, копия паспорта одного из родителей, копия свидетельства о рождении ребенка;

- для юридических лиц – заявка от организации (на общее количество детей), копия свидетельства о рождении ребенка (заверенное на предприятии), паспорт заявителя (кто придет от организации). Документы можно подать: Прием заявлений в городские лагеря с дневным пребыванием детей и в Муниципальный загородный лагерь «Сосновый бор» будут приниматься от родителей или законных представителей детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и зарегистрированных на территории городского округа Дубна:При подаче заявления необходимо представить следующие документы:Документы можно подать: 1. В муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Дубны» 1. В муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Дубны» Адреса центра:

Правый берег: ул. Академика Балдина, д. 2, Московская область, г. Дубна, 141980

Левый берег: ул. Свободы, д. 20, Московская область, г. Дубна, 141983

Тел. 8(496)215-07-17, официальный сайт mfc-dubna.ru

Режим работы пн.-сб. с 8.00-20.00 час., без перерыва на обед. Адреса центра:Правый берег: ул. Академика Балдина, д. 2, Московская область, г. Дубна, 141980Левый берег: ул. Свободы, д. 20, Московская область, г. Дубна, 141983Тел. 8(496)215-07-17, официальный сайт mfc-dubna.ruРежим работы пн.-сб. с 8.00-20.00 час., без перерыва на обед. 2. В Управление народного образования Администрации города Дубны.

Адрес ГОРУНО: Московская область г. Дубна, ул. Мира д.1, кабинет 24

Тел. 8(496)216-67-67 доб.5541, официальный сайт goruno-dubna.ru

Часы приема пн.-чт. с 14.00-17.30 час.

Информа 2. В Управление народного образования Администрации города Дубны.Адрес ГОРУНО: Московская область г. Дубна, ул. Мира д.1, кабинет 24Тел. 8(496)216-67-67 доб.5541, официальный сайт goruno-dubna.ruЧасы приема пн.-чт. с 14.00-17.30 час.Информа



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