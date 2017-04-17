Прием заявлений в городские лагеря с дневным пребыванием детей и в Муниципальный загородный лагерь «Сосновый бор» будут приниматься от родителей или законных представителей детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях и зарегистрированных на территории городского округа Дубна:
с 19 апреля 2017 года в городские оздоровительные лагеря и в загородный лагерь «Сосновый бор» на I смену;
с 16 мая 2017 года в загородный лагерь «Сосновый бор» на II смену;
с 23 мая 2016 года в городские оздоровительные лагеря на II смену;
с 05 июня 2017 года в загородный лагерь «Сосновый бор» на III смену;
с 27 июня 2017 года в загородный лагерь «Сосновый бор» на IV смену.
При подаче заявления необходимо представить следующие документы:
- для физических лиц – заявление, копия паспорта одного из родителей, копия свидетельства о рождении ребенка;
- для юридических лиц – заявка от организации (на общее количество детей), копия свидетельства о рождении ребенка (заверенное на предприятии), паспорт заявителя (кто придет от организации).
Документы можно подать:
1. В муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Дубны»
Адреса центра:
Правый берег: ул. Академика Балдина, д. 2, Московская область, г. Дубна, 141980
Левый берег: ул. Свободы, д. 20, Московская область, г. Дубна, 141983
Тел. 8(496)215-07-17, официальный сайт mfc-dubna.ru
Режим работы пн.-сб. с 8.00-20.00 час., без перерыва на обед.
2. В Управление народного образования Администрации города Дубны.
Адрес ГОРУНО: Московская область г. Дубна, ул. Мира д.1, кабинет 24
Тел. 8(496)216-67-67 доб.5541, официальный сайт goruno-dubna.ru
Часы приема пн.-чт. с 14.00-17.30 час.
Информа
17-04-2017