О формировании Общественной палаты г. Дубна

О состоянии дел по формированию Общественной палаты города на брифинге 11.04. сделал сообщение начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и общественными организациями А.Э. Хачатуров.

Было отмечено, что прошёл первый этап выдвижения кандидатов в эту общественную структуру. На момент брифинга в списке значилось 65 заявок.

1. Айриян Александр Сержикович

2. Алешина Татьяна Анатольевна

3. Артемова Мария Михайловна

4. Багинян Андрей Сергеевич

5. Баранова Алла Борисовна

6. Белолипцева Полина Сергеевна

7. Белоусов Вячеслав Георгиевич

8. Блинова Алла Юрьевна

9. Бобиков Владислав Юрьевич

10. Бобылева София Вадимовна

11. Богомолов Михаил Андреевич

12. Болдуин Ольга Рашитовна

13. Большакова Анастасия Евгеньевна

14. Борисов Дмитрий Николаевич

15. Бражник Татьяна Алексеевна

16. Востриков Андрей Сергеевич

17. Герасимов Сергей Дмитриевич

18. Гришин Михаил Николаевич

19. Гуляева Раиса Юрьевна

20. Гуторов Сергей Николаевич

21. Ефремова Галина Васильевна

22. Жукова Инна Михайловна

23. Жунусов Кайыр Ак-Кольевич

24. Загуменнов Василий Иванович

25. Иванова Ирина Анатольевна

26. Игнатенко Елена Александровна

27. Катрасев Виктор Васильевич

28. Киселев Андрей Валентинович

29. Князева Наталья Александровна

30. Копейкин Алексей Викторович

31. Косабуцкий Владимир Леонтьевич

32. Кудрявцев Николай Евгеньевич

33. Куликов Дмитрий Леонидович

34. Кутнер Олег Владимирович

35. Лобазников Роман Станиславович

36. Лобзин Роман Арнольдович

37. Любавин Валерий Иванович

38. Мальцев Алексей Владимирович

39.Микшин Дмитрий Евгеньевич

40. Михеев Александр Викторович

41. Нелюбина Ирина Борисовна

42. Ореховская Анна Андреевна

43. Осипов Сергей Алексеевич

44. Пасько Александр Владимирович

45. Пахомов Александр Вячеславович

46. Пирогова Людмила Ивановна

47. Прахов Игорь Владимирович

48. Прокопов Сергей Александрович

49. Рац Александр Алексеевич

50. Романцов Владимир Викторович

51. Селянина Виктория Михайловна

52. Смольникова Светлана Анатольевна

53. Соболев Глеб Игоревич

54. Старчикова Лариса Севериновна

55. Стрибук Павел Валерьевич

56. Туголукова Мария Александровна

57. Федоров Алексей Сергеевич

58. Фесенко Роман Павлович

59. Фролов Александр Романович

60. Холодняк Сергей Григорьевич

61. Чарыков Алексей Владимирович

62. Чередилов Алексей Константинович

63. Чернякова Екатерина Владимировна

64. Шарапова Кристина Вячеславовна

65. Штранина Елена Анатольевна

Список кандидатов в Общественную палату города Дубны:Выборы членов палаты пройдут 22 апреля с 10:00 до 17:00 по принципу мягкого рейтинга. Это означает, что в бюллетени будут внесены все фамилии, а из общего числа участников, пришедшие на выборы с паспортами жители Дубны, должны будут поставить «галочки» напротив 30 понравившимся им фамилий. Палата формируется следующим образом: 10 кандидатур утверждает губернатор, 10 –Общественная палата Московской области и 10 кандидатур – Совет депутатов Дубны.

О месте проведения выборов будет сообщено дополнительно.

По вопросам формирования Общественной палаты обращаться: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2, кабинет 119.Контактный телефон: 4-70-42Время работы: Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00,с 13.00 до 14.00 – обеденный перерыв.