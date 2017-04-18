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Паром 
Переправа через Канал им. Москвы начнет работать ориентировочно 21 апреля (а в Мельдино — уже 14-го).
Новые тарифы на паромную переправу опубликовали «Вести Дубны»:
    1. Провоз пассажира – 20 рублей (в 2016 – 10).
    2. Провоз пассажира с велосипедом – 40 рублей (в 2016 – 20).
    3. Провоз мопеда, мотоцикла – 90 рублей (в 2016 – 70).
    4. Провоз мотоцикла с коляской – 150 рублей (в 2016 – 110).
    5. Провоз автомобиля легкового класса (вместимостью до 8 человек) – 210 рублей (в 2016 – 160).
    6. Провоз автомобиля легкового класса (вместимостью до 8 человек) с прицепом – 340 рублей (в 2016 – 260).
    7. Провоз автомобиля грузоподъемностью до 3,5 т (кроме п. 5) – 700 рублей (в 2016 – 340).
    8. Провоз автомобиля грузоподъемностью до 3,5 т (кроме п. 5) с прицепом – 1000 рублей (в 2016 – 500).
    9. Провоз автомобиля грузоподъемностью от 3,5 т – 1000 рублей (в 2016 – 500).

18-04-2017
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