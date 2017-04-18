Переправа через Канал им. Москвы начнет работать ориентировочно 21 апреля (а в Мельдино — уже 14-го).
Новые тарифы на паромную переправу опубликовали «Вести Дубны»:
1. Провоз пассажира – 20 рублей (в 2016 – 10).
2. Провоз пассажира с велосипедом – 40 рублей (в 2016 – 20).
3. Провоз мопеда, мотоцикла – 90 рублей (в 2016 – 70).
4. Провоз мотоцикла с коляской – 150 рублей (в 2016 – 110).
5. Провоз автомобиля легкового класса (вместимостью до 8 человек) – 210 рублей (в 2016 – 160).
6. Провоз автомобиля легкового класса (вместимостью до 8 человек) с прицепом – 340 рублей (в 2016 – 260).
7. Провоз автомобиля грузоподъемностью до 3,5 т (кроме п. 5) – 700 рублей (в 2016 – 340).
8. Провоз автомобиля грузоподъемностью до 3,5 т (кроме п. 5) с прицепом – 1000 рублей (в 2016 – 500).
9. Провоз автомобиля грузоподъемностью от 3,5 т – 1000 рублей (в 2016 – 500).
18-04-2017