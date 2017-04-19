Подготовка к субботнику 22 апреля

Подготовка к субботнику 22 апреля В Администрации Дубны накануне общеобластного субботника, который состоится 22 апреля, проведено координационное совещание с руководителями подведомственных организаций, ответственных за благоустройство города. Обсуждались вопросы информирования населения о проведении акции, выдачи инвентаря, футболок с логотипом субботника для участников акции.

Начальник территориального отдела Госадмтехнадзора по городу Дубне А. В. Трухин обратил внимание на наиболее загрязненные и замусоренные места в городе. Под особый контроль поставлен своевременный вывоз собранного на субботнике мусора.

Провел координационное совещание Руководитель Администрации Дубны А.А. Усов.