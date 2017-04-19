Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 20 апреля 2017 года
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117
14.00 - заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам
(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
Приглашенные (Каприна Надежда Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)
14.30 – Рабочая группа по Регламенту Совета депутатов и Уставу города Дубны
(председатель – Мухин Вячеслав Борисович)
1. По рассмотрению ПРОТЕСТА прокуратуры на часть 3 статьи 13 Устава города Дубны Московской области
Ведет – Мадфес Николай Юрьевич
15.15 – заседание комиссии по экономике и научно-производственному комплексу
(председатель - Дзюба Сергей Федорович)
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2015 г. № РС-14(22)-85/34 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области на 2016-2020 годы»
Докладчик: Палькин Дмитрий Юрьевич
16.15 – заседание постоянной депутатской комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
(председатель – Халяпина Нина Петровна)
1. О постоянных депутатских комиссиях, утверждении составов постоянных депутатских комиссий, председателей созданных комиссий и о вопросах их ведения.
Докладчик: Корниенко Мария Викторовна
19-04-2017