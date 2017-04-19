Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 20 апреля 2017 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»Докладчик: Игнатьева Мария ВладимировнаПриглашенные (Каприна Надежда Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)

(председатель – Мухин Вячеслав Борисович)1. По рассмотрению ПРОТЕСТА прокуратуры на часть 3 статьи 13 Устава города Дубны Московской областиВедет – Мадфес Николай Юрьевич

(председатель - Дзюба Сергей Федорович)1. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2015 г. № РС-14(22)-85/34 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области на 2016-2020 годы»Докладчик: Палькин Дмитрий Юрьевич

(председатель – Халяпина Нина Петровна)1. О постоянных депутатских комиссиях, утверждении составов постоянных депутатских комиссий, председателей созданных комиссий и о вопросах их ведения.Докладчик: Корниенко Мария Викторовна