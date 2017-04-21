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Получение социальной выплаты на приобретение жилья 
20 апреля в 18.000 в актовом заде Администрации 7 молодых семей, являющихся участницами подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, в соответствии с условиями этих подпрограмм получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Московской области.

После получения свидетельства следует: в течение месяца предъявить его в банк , где открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.

Свидетельство действительно - 7 месяцев. Среди 7 семей - 2 многодетные, в которых пять членов семьи, 2 семьи - по 4 человека и три по три.

Подробнее можно посмотреть на сайте http://www.naukograd-dubna.ru/about/zhilishchnaya-politika/molodye-semi/

21-04-2017
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