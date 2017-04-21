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Голосование в Общественную палату Дубны 
22 апреля с 10:00 до 17:00 пройдет Единый день рейтингового голосования в муниципальные общественные палаты Подмосковья.
В Дубне можно будет проголосовать за своих кандидатов на любом из четырех избирательных участков. Участки располагаются:
    1. Библиотека "Левого берега" (ул. Свободы, д.20),
    2. Библиотека "Семейного чтения" (пр. Боголюбова д.35),
    3. Дом Совета ветеранов (ул. Флерова, д.8),
    4. Атриум университета "Дубна" (ул. Университетская, д.19).
При себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Дубне или временную прописку.
Напомним, что в Дубненскую Общественную палату претендуют 65 человек. Численность Общественной палаты - 30 человек.

21-04-2017
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