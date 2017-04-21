Города 22 апреля – субботник. Адреса.. Субботники в Московской области проводятся в рамках месячников благоустройства во исполнение Закона Московской области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», а также с целью создания комфортных общественных пространств, улучшения качества городской среды, и повышения профессионализма рабочих, выполняющих работы по благоустройству на территории региона. «Я считаю, что каждый житель нашего региона в той или иной степени должен принять участие в процессе благоустройства, - считает Евгений Хромушин, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В результате реализации ряда общественных проектов мы заметили, что, когда житель принимает непосредственное участие в формировании комфортной среды проживания, он более бережно относится к произведенным улучшениям. Поэтому мы считаем необходимым проводить на территории региона общественные субботники». «Я считаю, что каждый житель нашего региона в той или иной степени должен принять участие в процессе благоустройства, - считает Евгений Хромушин, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В результате реализации ряда общественных проектов мы заметили, что, когда житель принимает непосредственное участие в формировании комфортной среды проживания, он более бережно относится к произведенным улучшениям. Поэтому мы считаем необходимым проводить на территории региона общественные субботники». В Дубне определены места, требующие наиболее тщательной уборки: 1. За спорткомплексом «Руслан» – лесной массив к мемориалу, отв. – МАУ «Городские парки», МБУ «Центр хозяйственного обслуживания администрации Дубны 2. ул. Карла Маркса от магазина «Белый маг» до ул. Макаренко, отв. МБУ «Центр хозяйственного обслуживания администрации Дубны 3. От улицы Карла Маркса (детсад «Смена») до ул. Центральная (сквер, включая территорию слева от магазина «Орешек», отв. МБУ «Центр хозяйственного обслуживания администрации Дубны 4. ул. Макаренко вдоль тротуаров до заборов частных домов, отв. МБУ «Центр хозяйственного обслуживания администрации Дубны 5. Между детсадами «Ручеек» и «Солнышко», «Семицветик» и «Рябинка», вкл. территорию до улицы Тверская, отв. отдел культуры и Управление народного образования администрации Дубны 6. Сквер от магазина «Привет» до улицы Березняка, перекресток ул. Кирова и ул. Березняка, отв. МАУ «Городские парки» 7. Лесок напротив входа в Детскую поликлинику, Левый берег, отв. Комитет по экономике и финансам администрации Дубны 8. ул. Хлебозаводская, в районе домов №№ 22, 24, 26, отв. МАУ «Городские парки», МБУ «Центр хозяйственного обслуживания администрации Дубны, Управление ЖКХ, Контрактная служба администрации Дубны 9. Территория за школой № 8, вдоль набережной к СНТ «Мичуринец», отв. Дирекция Наукограда 10. Территория от озера «Лебяжье» вдоль канала в сторону шлюза, отв. Управление градоустройства, УПО, служба заказчика администрации Дубны 11. От ул. Понтекорво до д.с. «Мишутка» к дому 19, лесопарковая зона, отв. Управление делами администрации Дубны 12. ул. Дачная за магазином «Пятерочка», лесной массив, отв. Управление торговли, отдел по взаимодействию со СМИ, Управление инвестиций и инноваций администрации Дубны 13. Набережная реки Волга от бассейна «Архимед» до стелы воинам – интернационалистам, отв. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи, КРО, отдел по учету жилой площади администрации Дубны 14. Стела на въезде в Дубну, парковочные карманы, отв. Управление безопасности администрации Дубны 15. Территория между домами по ул. Блохинцева, д. 11, ул. Векслера д. 15, ул. Ленинградская 3а, отв. Комитет по управлению имуществом администрации Дубны. Приглашаем всех жителей Дубны принять участие в субботнике по указанным адресам. Инвентарь для уборки и мешки для сбора мусора можно будет получить там же. Благоустройством придомовых территорий и дворов занимаются управляющие компании и ТСЖ. Администрация Дубны уделяет большое внимание своевременному сбору и вывозу собранного во время субботника мусора. В Дубне определены места, требующие наиболее тщательной уборки:Приглашаем всех жителей Дубны принять участие в субботнике по указанным адресам. Инвентарь для уборки и мешки для сбора мусора можно будет получить там же. Благоустройством придомовых территорий и дворов занимаются управляющие компании и ТСЖ. Администрация Дубны уделяет большое внимание своевременному сбору и вывозу собранного во время субботника мусора. Все на субботник!



Все на субботник! В Мой Мир Share