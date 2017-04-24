В лесах Московской области будет оборудовано 1372 «пикниковых зоны»

В ходе подготовки к летнему периоду все официальные зоны отдыха благоустраиваются, расчищаются от кустарников, на них устанавливаются контейнеры для сбора мусора, навесы или беседки, мангалы. Создаются безопасные площадки для разведения костра, вокруг которых оборудуются минерализованные полосы для недопущения распространения огня. В некоторых местах отдыха имеются также детские и спортивные площадки, автостоянки, туалет.

«По статистике МЧС, 98% природных пожаров на территории Московской области происходит по вине людей. Главные причины таких пожаров – несанкционированный пал травы и мусора, а также разведение костров в непредназначенных для этого местах. Именно поэтому мы ежегодно уделяем большое значение оборудованию официальных мест для отдыха в лесах, и призываем жителей столичного региона не разводить огонь за их пределами» - подчеркнул Дмитрий Пестов.

Карта официальных «пикниковых зон» в лесах Подмосковья размещена на сайте регионального Комитета лесного хозяйства, в разделе «Интерактивные карты».