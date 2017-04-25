Уважаемые родители!

Администрация Управления народного образования города Дубны сообщает: c 10 мая 2017 года будет проводиться выдача направлений в ДОУ на новый 2017-2018 учебный год.

Формируются списки автоматически с помощью единой информационной системы "ЕИС"Зачисление в ДОУ" (т.е. электронной очереди) согласно очередности, возрасту детей и льготному статусу семей.

Родителям, получившим информацию о том, что их ребенку выделено место в ДОУ, необходимо в течение 1 месяца прийти за направлением и после получения направления в течение 3-х рабочих дней донести направления руководителю ДОУ.

В том случае, если родители не получили направление в детский сад для ребенка в назначенные сроки, в электронной очереди присваивается статус "не явился".

При желании изменить статус "не явился" и сохранить место в очереди, родителям необходимо написать заявление в Управлении народного образования.

Прием проводится по предварительной записи по адресу: ул. Мира, д.1, к.1.

Запись на прием по телефону:21- 4-61-44,21-2-29-40 или каб. №1, 1-й этаж.

1. паспорт родителя (законного представителя);

2. свидетельство о рождении ребенка;

3. для льготников (документ, подтверждающий льготу и его копия).

При себе иметь:Администрация Управления народного образования.