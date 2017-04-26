Дубненский ансамбль «Серпантин» представил российское искуство на празднике во французском городе Loches

Три дня с 15 по 17 апреля жители и гости древнего города Loches (Лош), расположенного в центральной Франции в районе долины реки Луары, могли наслаждаться творчеством дубненского ансамбля народных инструментов «Серпантин». Выступления ансамбля проходили на центральной площади города в рамках празднования Пасхи и дней славянской культуры.

Участие делегации Дубны на празднике было организовано членом Совета Торгово-промышленной палаты города Дубны, генеральным директором фирмы «АДФ-ДУБНА ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА» Игорем Торшиным, который много лет развивает связи между народами России и Франции в области культуры, спорта и образования. Делегация Дубны прибыла во Францию по личному приглашению мэра города Лош Марка Анжено.

В церемонии открытия праздника, которую вел мэр города Лош, принял участие президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров, президент Ассоциации мэров городов региона Турен, президент Торгово-промышленной палаты региона Турень, мэры городов региона. Владимир Бобров приветствовал жителей и гостей города Лош, отметил, что культурные связи между Россией и Францией имеют давнюю историю и продолжают развиваться, в том числе этому способствуют выступления творческих коллективов из Дубны.

Выступления ансамбля народных инструментов «Серпантин» (руководитель Галина Дементьева) пользовались на празднике неизменным успехом у жителей и гостей города, которые искренне выражали свои чувства к России и к творчеству музыкантов из Дубны.Слова «Россия» и «Дубна» все эти дни постоянно звучали на площади.

Программа мероприятий дней славянской культуры в городе Лош будет продолжена. 6 мая в городе Лош откроется выставка работ российского художника и скульптора Михаила Шемякина, которая продлится до 7 ноября. С городом Лош связана часть жизни знаменитого художника во Франции.

Лош является прекрасным объектом для туризма, поскольку именно с этим городом связаны многие важные исторические события Франции и известные имена, такие как Жанна д’Арк, короли Франции Карл VII и Карл VIII и др. В этом городе находится самый древний сохранившийся донжон (крепость) во Франции, построенный в начале XI века.

На снимке:Дубненский ансамбль «Серпантин» выступает на празднике во французском городе Лош.