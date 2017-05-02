Города Праздничные мероприятия - 5 мая – молодежный митинг у мемориального сооружения «Штурмовик ИЛ-2» (начало в 12.00);

- 5 мая, 9 мая – праздничное мероприятие «Вахта памяти» с участием учащихся общеобразовательных школ (по отдельному графику); - 9 мая – митинги у памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне в Парке Авиастроителей на Левом берегу (начало в 09.30) и на Мемориале погибшим воинам в Великой Отечественной войне на Большой Волге (начало в 12.40);

- 9 мая – Акция «Бессмертный полк» (построение на пл. вокзала «Большая Волга» в 11.30), начало движения в 12.00;

- 9 мая – праздничные гуляния «Салют Победа!» на пл. Космонавтов (начало в 17.00)». Администрация г. Дубна «В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и в целях патриотического воспитания граждан, - подготовить и провести:Администрация г. Дубна

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