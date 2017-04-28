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Об окончании отопительного периода 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и в связи с благоприятным долгосрочным прогнозом Гидрометцентра РФ по Московской области, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Закончить отопительный период с 27 апреля 2017г.

    2. Предложить теплоснабжающим организациям города: ОГЭ ОИЯИ, ОАО «Энергия-Тензор», ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» с 27 апреля по 30 апреля 2017 года приступить к отключению тепла на объектах жилищного фонда и социальной сферы.

    Отключение объектов здравоохранения, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений города производить в последнюю очередь.

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации М.Н. Данилова.

Руководитель Администрации А.А. Усов
28-04-2017
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