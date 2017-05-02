Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие жители Дубны!

72 года назад наша страна одержала Великую Победу в самой страшной, самой кровопролитной войне за всю историю человечества.

Весь народ встал на защиту своей Родины. Мужчины и женщины, дети и старики – кто на фронте, кто в тылу, сплотились в едином желании очистить от врага родную землю.

Десятки миллионов погибших, разрушенные города и села – такова была цена Победы.

Страна восстала из руин. Но до сих пор не залечены раны, нанесенные войной. Мы видим незаросшие окопы и блиндажи, находим в наших лесах военную технику, уничтожаем неразорвавшиеся снаряды и бомбы.

Уже 72 года мы живем мирной жизнью. И потому 9 Мая — священная дата для всех нас.

Низкий поклон Вам, уважаемые ветераны! Долгой Вам жизни, здоровья и благополучия.

Слава солдатам Великой Отечественной войны! Слава труженикам тыла, всем, кто ковал нашу Великую Победу!

Глава города Дубны В.Б. МухинРуководитель Администрации А.А. Усов