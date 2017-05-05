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Сообщение ОАО «РАТА» о корректировке движения пассажирского автобусного транспорта на период закрытия движения электропоездов на отрезке от ж-д вокзала «Большая Волга» до ж-д вокзала «Дубна». 
В связи с прекращением движения электропоездов по территории города Дубна на отрезке ж-д вокзал «Дубна» и ж-д вокзал «Большая Волга» внесены следующие корректировки в расписание движения автобусного пассажирского транспорта с целью обеспечения доставки жителей из институтской части города.

Первый утренний рейс автобуса маршрута № 13, который ранее отправлялся в сторону ж-д вокзала «Большая Волга» от ТЦ «Перекресток», будет с 10 мая ежедневно отправляться от остановки «ул. Мичурина» (находящейся возле автомобильной стоянки у здания паспортно – визовой службы) в 05.34. Прибытие на ж-д вокзал «Большая Волга» в 05.53 (ко второй утренней электричке отправлением в 05.59). Рейс автобуса №13 отправлением от ЗЖБИ в 06.35 будет скорректирован с 10 мая на отправление в 06.25. Прибытие на ж-д вокзал «Большая Волга» в 06.50 (к утреннему экспрессу отправлением в 07.01).

Кроме того, достигнута договоренность с руководством ООО «РАТА – Экспресс» о заходе утренних рейсов автобусов маршрута № 415 Дубна – Москва в институтскую часть города, в результате чего от ж-д вокзала «Дубна» с 10 мая будут отправляться в Москву уже три утренних рейса: в 04.30, в 05.30 и в 07.00

05-05-2017
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