Города Заседание Совета директоров градообразующих предприятий города Дубны 3 мая 2017 года в дирекции ОИЯИ состоялось очередное заседание Совета директоров градообразующих предприятий Дубны. На Повестке дня были следующие вопросы: 1. О плане работы Совета директоров

2. Информационные сообщения директоров градообразующий предприятий и Главы города Дубны о наиболее важных событиях в жизни города и предприятий.

3. О ходе выполнения решения Совета директоров об организации шефской помощи общеобразовательным школам города.

4. Разное. 1. О плане работы Совета директоров2. Информационные сообщения директоров градообразующий предприятий и Главы города Дубны о наиболее важных событиях в жизни города и предприятий.3. О ходе выполнения решения Совета директоров об организации шефской помощи общеобразовательным школам города.4. Разное. По итогам заседания были приняты следующие решения: По итогам заседания были приняты следующие решения: 1. С целью обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления и градообразующих предприятий г. Дубны по реализации «Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы» включить в план работы Совета директоров градообразующий предприятий г. Дубны рассмотрение следующих вопросов: - об организации муниципального целевого жилищного строительства в интересах организаций НПК

- о создании школы – интерната для одаренных детей на базе лицея «Дубна» с интеграцией его в структуру университета «Дубна»

- о взаимодействии организаций НПК с университетом «Дубна» и другими ВУЗами

- о корректировке Генерального плана, Правил землепользования и застройки

- о трехлетнем плане повышения уровня школьного образования в г. Дубне (включая физ-мат и био-хим подготовку, и шефскую помощь организаций НПК школам города)

- о железнодорожном сообщении в границах города

- о координации деятельности организаций НПК города, органов местного самоуправления, АО «Мособлэнерго» и АО «ОЭЗ ТВТ Дубна» в вопросах устранения ограничений электропотребления объектов в г. Дубне.

- о мероприятиях, направленных на развитие и эффективное функционирование транспортной системы города

- о проблемах системы медицинского обслуживания жителей Дубны

- о стратегии развития «ОЭЗ ТВТ Дубна» в размещении экологически опасных промышленных предприятий, и предприятий, не относящихся к технико-внедренческому типу (в частности, на заседании Совета обсуждался вопрос размещения в г. Дубне предприятия по производству лако-красочных материалов) 2. С информационными сообщениями выступили генеральный директор ГосМКБ «Радуга» В.Н. Трусов, директор ОИЯИ В.А. Матвеев, генеральный директор «ДМЗ» С.А. Дацко, генеральный директор «Приборного завода Тензор» В.А. Голубев, проректор университета «Дубна» Ю.А. Крюков, директор «ОЭЗ ТВТ Дубна» А.В. Афанасьев. В своих выступлениях руководители отметили, что возникающие проблемы в деятельности предприятий успешно преодолевались, и рассчитывают на стабильную работу в 2017 году. ОИЯИ успешно завершил 7-летнюю Программу научных исследований и развития экспериментальной базы. В институте получены яркие результаты мирового уровня, в частности, в области синтеза сверхтяжелых элементов, согласно графика разворачиваются работы комплекса «NICA» и фабрики сверхтяжелых элементов. Высший орган управления ОИЯИ – Комитет Полномочных Представителей (КПП) утвердил стратегию развития института на очередной семилетний период. Глава города Дубны В.Б. Мухин проинформировал о наиболее важных событиях и планах: строительстве мостового перехода через Волгу, начале дорожных работ в тоннеле и масштабном ремонте городских дорог. В связи с этим он обратил внимание на предстоящие возможные неудобства для жителей города. 1. С целью обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления и градообразующих предприятий г. Дубны по реализации «Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы» включить в план работы Совета директоров градообразующий предприятий г. Дубны рассмотрение следующих вопросов:2. С информационными сообщениями выступили генеральный директор ГосМКБ «Радуга» В.Н. Трусов, директор ОИЯИ В.А. Матвеев, генеральный директор «ДМЗ» С.А. Дацко, генеральный директор «Приборного завода Тензор» В.А. Голубев, проректор университета «Дубна» Ю.А. Крюков, директор «ОЭЗ ТВТ Дубна» А.В. Афанасьев. В своих выступлениях руководители отметили, что возникающие проблемы в деятельности предприятий успешно преодолевались, и рассчитывают на стабильную работу в 2017 году. ОИЯИ успешно завершил 7-летнюю Программу научных исследований и развития экспериментальной базы. В институте получены яркие результаты мирового уровня, в частности, в области синтеза сверхтяжелых элементов, согласно графика разворачиваются работы комплекса «NICA» и фабрики сверхтяжелых элементов. Высший орган управления ОИЯИ – Комитет Полномочных Представителей (КПП) утвердил стратегию развития института на очередной семилетний период. Глава города Дубны В.Б. Мухин проинформировал о наиболее важных событиях и планах: строительстве мостового перехода через Волгу, начале дорожных работ в тоннеле и масштабном ремонте городских дорог. В связи с этим он обратил внимание на предстоящие возможные неудобства для жителей города. 3. По информации директоров образовательных учреждений города Дубны шефские связи с предприятиями города находятся на следующем уровне: 3. По информации директоров образовательных учреждений города Дубны шефские связи с предприятиями города находятся на следующем уровне: ОУ № 1 – КБ «Радуга» активно работает со школой.

ОУ № 2 – «Атолл» не откликнулся на предложение шефствовать над школой.

ОУ № 3 – ДМЗ готов шефствовать над школой, связи устанавливаются.

ОУ № 4 – ОИЯИ установил контакты со школой (на уровне Управления хозяйственного обслуживания ОИЯИ), институт готов принять участие в ремонте класса, на базе которого будет работать кружок технического творчества.

ОУ № 5 – КБ «Радуга» совместно со школой наметили план шефских мероприятий.

ОУ № 6 – ОИЯИ активно работает с лицеем.

ОУ № 7 – «Тензор» не откликнулся на предложение шефствовать над школой.

ОУ № 8 - ОИЯИ активно работает со школой.

ОУ № 9 – «Аспект» не откликнулся на предложения шефствовать над школой.

ОУ № 10 – «Бетиз и К» на контакт со школой не идет.

ОУ № 11 – ОИЯИ оказывает эпизодическую помощь, но официально шефство не

установлено.

«Возможность» - «Акванова Рус» не откликнулось на предложения шефствовать над

школой. ОУ № 1 – КБ «Радуга» активно работает со школой.ОУ № 2 – «Атолл» не откликнулся на предложение шефствовать над школой.ОУ № 3 – ДМЗ готов шефствовать над школой, связи устанавливаются.ОУ № 4 – ОИЯИ установил контакты со школой (на уровне Управления хозяйственного обслуживания ОИЯИ), институт готов принять участие в ремонте класса, на базе которого будет работать кружок технического творчества.ОУ № 5 – КБ «Радуга» совместно со школой наметили план шефских мероприятий.ОУ № 6 – ОИЯИ активно работает с лицеем.ОУ № 7 – «Тензор» не откликнулся на предложение шефствовать над школой.ОУ № 8 - ОИЯИ активно работает со школой.ОУ № 9 – «Аспект» не откликнулся на предложения шефствовать над школой.ОУ № 10 – «Бетиз и К» на контакт со школой не идет.ОУ № 11 – ОИЯИ оказывает эпизодическую помощь, но официально шефство неустановлено.«Возможность» - «Акванова Рус» не откликнулось на предложения шефствовать надшколой.



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