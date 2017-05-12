Встреча руководства города с народными избранниками

11 мая депутаты Совета депутатов города Дубны провели встречу с руководством Администрации города. На обсуждение было вынесено около тридцати вопросов. Среди наиболее острых тем - вопрос о прекращении движения пассажирских электропоездов на участке вокзал «Большая Волга» - вокзал «Дубна».

Руководитель Администрации А.А. Усов объяснил, что обращение руководства города в РЖД о временном прекращении движения было связано с принимаемыми мерами по предотвращению транспортных заторов на железнодорожных переездах в условиях масштабного ограничения автотранспортного движения в городе в связи с перекрытиями улиц, которые будут вызваны земляными работами по перекладке инженерных сетей. Кроме этого летне-осенний ремонт почти всех городских автодорог привнесет в город немало трудностей для проезда.

Депутаты выдвинули аргументы в пользу того, чтобы частично восстановить движение электричек в ранние утренние и вечерние часы.

После дискуссии был одобрен вариант, при котором будет изучена статистика проданных на электрички билетов до отмены движения, а также будет рассмотрено – насколько удобен для пассажиров новый график работы автобусов от Институтской части до вокзала «Большая Волга».

«Никто не запрещает обсуждать этот вопрос и корректировать ранее принятые решения», - сказал А.А. Усов.Далее обсуждались вопросы о ремонте дворовых территорий, капремонте домов, изменении облика Площади мира, завершении работ на набережной Менделеева, о замене уличного освещения. Отдельной важной темой стало обсуждение вопроса о том, существует ли потенциальная возможность появления в городе новых предприятий с повышенным уровнем опасности и насколько это соответствует Стратегии развития наукограда.

По всем обсуждаемым вопросам были даны пояснения, сделаны необходимые поручения или внесены коррективы в процесс их реализации.