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Возобновление отопительного периода 2016/2017гг. на территории г.Дубны 
В связи с изменениями погодных условий и в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 31 марта 2016 г. N 252/10 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017гг», принято решение возобновить подачу тепла в жилые дома в период с 11.05.2017 г. до момента достижения среднесуточной температуры наружного воздух выше +8С градусов в течение пяти суток.

Рекомендовано ОГЭ ОИЯИ (А.И.Леонов), ОАО «Энергия-Тензор (А.А.Сирош) обеспечить подачу теплоносителя в первую очередь для объектов здравоохранения, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений города. Подачу тепла в жилые дома города обеспечить в соответствии с заявками от управляющих компаний.

С Уважением,
эксперт отдела Взаимодействия со СМИ и Общественными организациями
Администрации г. о. Дубна
Михаил Богомолов

12-05-2017
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