Города Дорогой Владимир Николаевич!

Вы талантливый руководитель большого коллектива значимого предприятия, где куётся Щит нашей Родины. От всего сердца поздравляем Вас с 75-летним Юбилеем!Вы талантливый руководитель большого коллектива значимого предприятия, где куётся Щит нашей Родины. Вы почётный гражданин нашего города.

Большое счастье и честь работать рядом с Вами, чувствовать Вашу поддержку, получать мудрые советы. Вы вдохновляете тысячи людей своим жизненным огнём, делитесь с нами своей энергией и опытом. Огромное Вам за это спасибо! Вы почётный гражданин нашего города.Большое счастье и честь работать рядом с Вами, чувствовать Вашу поддержку, получать мудрые советы. Вы вдохновляете тысячи людей своим жизненным огнём, делитесь с нами своей энергией и опытом. Огромное Вам за это спасибо! Уважаемый Владимир Николаевич, Уважаемый Владимир Николаевич, Крепкого Вам здоровья, энергии в достижении поставленных целей, радости и счастья. Пусть Ваш огромный профессиональный и жизненный опыт еще долго служит на благо России. Крепкого Вам здоровья, энергии в достижении поставленных целей, радости и счастья. Пусть Ваш огромный профессиональный и жизненный опыт еще долго служит на благо России. С уважением,

Глава города Дубны В.Б. Мухин

Руководитель Администрации А.А. Усов С уважением,Глава города Дубны В.Б. МухинРуководитель Администрации А.А. Усов

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