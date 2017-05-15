От всего сердца поздравляем Вас с 75-летним Юбилеем!
Вы талантливый руководитель большого коллектива значимого предприятия, где куётся Щит нашей Родины.
Вы почётный гражданин нашего города.
Большое счастье и честь работать рядом с Вами, чувствовать Вашу поддержку, получать мудрые советы. Вы вдохновляете тысячи людей своим жизненным огнём, делитесь с нами своей энергией и опытом. Огромное Вам за это спасибо!
Уважаемый Владимир Николаевич,
Крепкого Вам здоровья, энергии в достижении поставленных целей, радости и счастья. Пусть Ваш огромный профессиональный и жизненный опыт еще долго служит на благо России.
С уважением,
Глава города Дубны В.Б. Мухин
Руководитель Администрации А.А. Усов
15-05-2017