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Дорогой Владимир Николаевич! 
От всего сердца поздравляем Вас с 75-летним Юбилеем!
Вы талантливый руководитель большого коллектива значимого предприятия, где куётся Щит нашей Родины.

Вы почётный гражданин нашего города.
Большое счастье и честь работать рядом с Вами, чувствовать Вашу поддержку, получать мудрые советы. Вы вдохновляете тысячи людей своим жизненным огнём, делитесь с нами своей энергией и опытом. Огромное Вам за это спасибо!

Уважаемый Владимир Николаевич,

Крепкого Вам здоровья, энергии в достижении поставленных целей, радости и счастья. Пусть Ваш огромный профессиональный и жизненный опыт еще долго служит на благо России.

С уважением,
Глава города Дубны В.Б. Мухин
Руководитель Администрации А.А. Усов

15-05-2017
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