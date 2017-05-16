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Новая УК в Дубне 
В связи с письмами Главного управления Московской области «Государственная Жилищная инспекция Московской области» и в соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, в период с 21.04.2017 по 01.05.2017 в реестр лицензий Московской области внесены сведения об управлении лицензиатами многоквартирными домами, расположенным на территории Московской области. ООО «Техносистемс ЛТД», ИНН 5010040146, управляет домом по адресу – г. Дубна, ул. Станционная, д. 32, номер лицензии 1050.
16-05-2017
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