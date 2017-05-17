Города О проведении Дня российского предпринимательства Администрация города Дубны и Торгово-промышленная палата города Дубны приглашают Вас на городское мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, которое состоится 24 мая 2017г. в 16.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35). Программа мероприятия: Программа мероприятия: 1. О программе федеральных и областных мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. 1. О программе федеральных и областных мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства. 2. О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году. 2. О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году. 3. Награждение предпринимателей. 3. Награждение предпринимателей. Просим Вас подтвердить участие в мероприятии до 22 мая по электронной почте tpp@dubna.ru, uii@godubna.ru или по телефонам (496) 212-75-18, (496) 218-05-05 доб. 363.



Просим Вас подтвердить участие в мероприятии до 22 мая по электронной почте tpp@dubna.ru, uii@godubna.ru или по телефонам (496) 212-75-18, (496) 218-05-05 доб. 363. В Мой Мир Share