Администрация города Дубны и Торгово-промышленная палата города Дубны приглашают Вас на городское мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, которое состоится 24 мая 2017г. в 16.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35).
Программа мероприятия:
1. О программе федеральных и областных мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.
2. О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году.
3. Награждение предпринимателей.
Просим Вас подтвердить участие в мероприятии до 22 мая по электронной почте tpp@dubna.ru, uii@godubna.ru или по телефонам (496) 212-75-18, (496) 218-05-05 доб. 363.
17-05-2017