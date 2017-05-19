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Обследование и очистка водоёмов 
8 мая в Дубне на городском пляже в районе набережной Менделеева и на пляже Иваньковского водохранилища группа водолазов обследовала прибрежное дно в поисках опасных для купающихся предметов. С помощью визуального осмотра и металлоискателя были выловлены металлические предметы - от монет до трехметровых металлических прутов, большое количество острых камней и битых стекол.

Водолазные работы проводила компания «КЛЕН ВИЛЛ» из Егорьевска(основным видом деятельности компании является производство подводных работ, включая водолазные).

Обследование и очистка дна водоемов городских пляжей выполняется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. № 732/21 « Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» в целях подготовки пляжей к безопасному использованию их в летний купальный период.

19-05-2017
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