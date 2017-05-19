Города Обследование и очистка водоёмов 8 мая в Дубне на городском пляже в районе набережной Менделеева и на пляже Иваньковского водохранилища группа водолазов обследовала прибрежное дно в поисках опасных для купающихся предметов. С помощью визуального осмотра и металлоискателя были выловлены металлические предметы - от монет до трехметровых металлических прутов, большое количество острых камней и битых стекол. Водолазные работы проводила компания «КЛЕН ВИЛЛ» из Егорьевска(основным видом деятельности компании является производство подводных работ, включая водолазные). Водолазные работы проводила компания «КЛЕН ВИЛЛ» из Егорьевска(основным видом деятельности компании является производство подводных работ, включая водолазные). Обследование и очистка дна водоемов городских пляжей выполняется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. № 732/21 « Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» в целях подготовки пляжей к безопасному использованию их в летний купальный период. Обследование и очистка дна водоемов городских пляжей выполняется в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 28 сентября 2007 г. № 732/21 « Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Московской области» в целях подготовки пляжей к безопасному использованию их в летний купальный период.

В Мой Мир Share