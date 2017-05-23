Города День российского предпринимательства Администрация города Дубны и Торгово-промышленная палата города Дубны приглашают Вас на городское мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, которое состоится 24 мая 2017г. в 16.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35). Программа мероприятия: 1. Приветствие Руководителя Администрации города Дубны А.А.Усова

2. О программе федеральных и областных мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.

Докладчик – Бобров Владимир Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты города Дубны.

3. О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году.

Докладчик – Степаненко Алексей Александрович, начальник Управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны.

4. Услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в МКУ МФЦ города Дубны.

Докладчик – Палькина Ирина Викторовна - директор МФЦ г.Дубны

5. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Дубны. Создание пула добросовестных поставщиков.

Докладчик – Тихонова Вера Владимировна, руководитель контрактной службы Администрации города Дубны.

6. Награждение предпринимателей.

Президент ТПП г.Дубны В.Н. Бобров



Программа мероприятия:Президент ТПП г.Дубны В.Н. Бобров В Мой Мир Share