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День российского предпринимательства 
Администрация города Дубны и Торгово-промышленная палата города Дубны приглашают Вас на городское мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, которое состоится 24 мая 2017г. в 16.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35).

Программа мероприятия:

    1. Приветствие Руководителя Администрации города Дубны А.А.Усова
    2. О программе федеральных и областных мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.
    Докладчик – Бобров Владимир Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты города Дубны.
    3. О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году.
    Докладчик – Степаненко Алексей Александрович, начальник Управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны.
    4. Услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в МКУ МФЦ города Дубны.
    Докладчик – Палькина Ирина Викторовна - директор МФЦ г.Дубны
    5. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Дубны. Создание пула добросовестных поставщиков.
    Докладчик – Тихонова Вера Владимировна, руководитель контрактной службы Администрации города Дубны.
    6. Награждение предпринимателей.

Президент ТПП г.Дубны В.Н. Бобров
23-05-2017
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