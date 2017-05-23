Администрация города Дубны и Торгово-промышленная палата города Дубны приглашают Вас на городское мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, которое состоится 24 мая 2017г. в 16.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35).
Программа мероприятия:
1. Приветствие Руководителя Администрации города Дубны А.А.Усова
2. О программе федеральных и областных мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства.
Докладчик – Бобров Владимир Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты города Дубны.
3. О мерах по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2017 году.
Докладчик – Степаненко Алексей Александрович, начальник Управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны.
4. Услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в МКУ МФЦ города Дубны.
Докладчик – Палькина Ирина Викторовна - директор МФЦ г.Дубны
5. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Дубны. Создание пула добросовестных поставщиков.
Докладчик – Тихонова Вера Владимировна, руководитель контрактной службы Администрации города Дубны.
6. Награждение предпринимателей.
Президент ТПП г.Дубны В.Н. Бобров
23-05-2017