Благотворительная акция Первого канала «Стань Первым!» в Дубне

11.20 – Прилет на площадь перед вокзалом Большая Волга вертолета с Леонидом Якубовичем и Аллой Михеевой. Встреча с детьми, раздача мороженого. Начало движения мотопарада в Парк семейного отдыха. 12.00 – Торжественная церемония открытия акции Первого канала в Парке семейного отдыха. Концерты, конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания, сладкое угощение, подарки. 13.50 – Стадион «Волна». Большой спортивный праздник и веселая сдача норм ГТО с участием прославленных спортсменов. Футбольный матч между командами Первого канала и командой СШ «Волна» (Чемпионом Московской области по футболу 2015-2016 гг.), а также мастер-класс основателя школы «Самбо-70» Рената Лайшева. 14.20 – Премьерный показ новых серий киножурнала «Ералаш» в ДК «Октябрь». Встреча с руководителем киножурнала Борисом Грачевским и участниками съемок. 17.00 – Праздничный концерт во Дворце спорта «Радуга» с участием лучших детских творческих коллективов города, звезд эстрады, участников телепроектов «Голос. Дети». 20.00 – Праздничный концерт на Правом берегу города (Молодежная поляна, в случае непогоды – ДК «Мир»). 22.00 - В открытом городском «Архитеатре» (набережная Волги) телеканал «О!» организует премьерный показ фильма «Три богатыря и морской царь».

1 июня, в Международный день защиты детей в Дубне пройдет благотворительная акция Первого канала телевидения «Стань Первым». Акцию проводит «звездный десант» Первого канала – известные телеведущие, популярные артисты, любимые музыканты и прославленные спортсмены. Вместе они посетят детские учебные, воспитательные и спортивные учреждения, лечебные и реабилитационные центры, лично пообщаются с педагогами, врачами, проведут интересные мероприятия, вручат подарки.Акция «Стань Первым» поддержана Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, Полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Бегловым, руководством Дубны и градообразующих предприятий города.Ранее акция проходила в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иваново, Пензе, Самаре, Казани и Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Туле, республике Крым.

Уважаемые дубненцы! Благотворительная акция Первого канала организуется для всех детей нашего города. На площадки, где будут проходить концерты, спортивные состязания и другие увеселительные мероприятия, Первым каналом приглашены в том числе, дети с ограниченными возможностями и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Просьба быть к ним внимательнее и оказывать им содействие.