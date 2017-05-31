Публичные слушания об исполнении бюджета Дубны

14 июня 2017 года в 18-00 в зале заседаний Совета депутатов города Дубны по адресу:г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, кабинет 117 состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Дубны за 2016 год.

Предложения жителей города представляются в письменном виде в отдел по обеспечению деятельности Управления делами Администрации города Дубны в срок до 10 июня 2017 года ежедневно по рабочим дням с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адреcу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, кабинет 116; либо в электронном виде по адресу: sddubna@mail.ru