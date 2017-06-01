Интерактивное ТВ - для всех

С 1 июня ООО "Компания КОНТАКТ" запускает проект "Интерактивное ТВ" от "СМОТРЁШКА ТВ" для жителей г. Дубны и приглашает всех воспользоваться уникальным акционным предложением! Смотрите "Интерактивное ТВ" в любое время, на любом устройстве и в любом месте.

Добро пожаловать в круг друзей!Желаем вам приятного просмотра, ООО «Компания КОНТАКТ».

Для подключения услуги "Интерактивное ТВ" достаточно быть абонентом любого городского Провайдера и иметь доступ в Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/сек. С июня вы можете подключиться к услуге "Интерактивное ТВ" по акции всего за 150 руб. и два месяца использовать пакет программ СМОТРЁШКА ТВ из более, чем 110 каналов! После акционного периода вы можете выбрать любой пакет «Интерактивного ТВ» и продолжать пользоваться услугой.

Предложение действительно для жителей г. Дубны - физических лиц, проживающих в многоквартирных домах в г. Дубне при наличии технической возможности подключения. Обращайтесь к нам в офис Компании КОНТАКТ за деталями и подробностями о проводимых акциях, звоните и пишите нам : https://contact.dubna.ru/