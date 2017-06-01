Уважаемые Господа!

В июне 2017 г. ООО «Компания КОНТАКТ» обновляет линейку тарифных планов: «Интернет + ТВ», «Интернет» и «Интерактивное ТВ» для частных лиц и приглашает новых Абонентов воспользоваться уникальным акционным предложением! Выбирайте любимый тариф и наслаждайтесь скоростным Интернетом вместе с Интерактивным ТВ, выбирайте всё самое интересное из множества каналов и смотрите в любое время, на любом устройстве и в любом месте. В период с 1 июня 2017 г. по 31 декабря 2017 г. предлагаем подключиться бесплатно к Сети ООО «Компания КОНТАКТ» по акционным тарифам!

Добро пожаловать в круг друзей!Желаем вам приятного серфинга и просмотра, ООО «Компания КОНТАКТ».

Вы оплачиваете единовременно 2000 руб. и получаете 4 месяца доступа в Интернет без ограничений по скорости и трафику интерактивное ТВ (110 каналов). По завершении оплаченного периода вы вправе выбрать любой действующий тарифный план «Компании КОНТАКТ» и перейти на него.

Вы оплачиваете единовременно 1600 руб. и получаете 4 месяца доступа в Интернет без ограничений по скорости и трафику. По завершении оплаченного периода вы вправе выбрать любой действующий тарифный план «Компании КОНТАКТ» и перейти на него.